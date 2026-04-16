Logo
Large banner

Crnogorski prevoznici nastavljaju proteste i sljedeće sedmice

Autor:

ATV
16.04.2026 09:53

Komentari:

0
Превозници протестују
Foto: ATV

Udruženje prevoznika Crne Gore podnijelo je policiji zahtjev za nastavak protesta na graničnim prelazima i iduće sedmice.

Predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak rekao je da im se niko iz Vlade nije javljao u vezi sa njihovim zahtjevima koji se, između ostalog, odnose na vraćanje PDV-a i akciza, produženje radnog vremena inspekcija i carine na granicama, te uvođenje beneficiranog staža za profesionalne vozače.

Вага

Savjeti

Najčešće greške zbog kojih ne dolazi do gubitka kilograma iako ste na dijeti

Prevoznici Crne Gore su od utorka, 14. aprila, ponovo blokirali uvoz i izvoz robe na graničnim prelazima.

Članovi Udruženja parkirali su kamione u blizini graničnih prelaza pored puta, ne ometajući saobraćaj ostalih vozila, a prolaz omogućavaju kamionima koji prevoze lijekove, životinje i zapaljivi materijal.

Policija im je dozvolila blokadu svih granica, osim Luke Bar.

Доктор

Srbija

Dijete (3) nožem povrijedilo oko: Uslijedila hitna operacija

Prevoznici se zajedno sa kolegama iz regiona protive i evropskim pravilima elektronske kontrole ulazaka u zemlje EU na osnovu kojih profesionalne vozače tretiraju kao turiste i ograničavaju njihov boravak na 90 dana u okviru pola godine.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Štrajk

prevoznici

Granični prelaz

Protesti

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

13

01

12

58

12

57

12

56

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner