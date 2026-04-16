Crnogorski prevoznici nastavljaju proteste i sljedeće sedmice

Udruženje prevoznika Crne Gore podnijelo je policiji zahtjev za nastavak protesta na graničnim prelazima i iduće sedmice.
Predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak rekao je da im se niko iz Vlade nije javljao u vezi sa njihovim zahtjevima koji se, između ostalog, odnose na vraćanje PDV-a i akciza, produženje radnog vremena inspekcija i carine na granicama, te uvođenje beneficiranog staža za profesionalne vozače.
Prevoznici Crne Gore su od utorka, 14. aprila, ponovo blokirali uvoz i izvoz robe na graničnim prelazima.
Članovi Udruženja parkirali su kamione u blizini graničnih prelaza pored puta, ne ometajući saobraćaj ostalih vozila, a prolaz omogućavaju kamionima koji prevoze lijekove, životinje i zapaljivi materijal.
Policija im je dozvolila blokadu svih granica, osim Luke Bar.
Prevoznici se zajedno sa kolegama iz regiona protive i evropskim pravilima elektronske kontrole ulazaka u zemlje EU na osnovu kojih profesionalne vozače tretiraju kao turiste i ograničavaju njihov boravak na 90 dana u okviru pola godine.
(SRNA)
