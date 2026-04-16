Sutra bez struje 3.000 potrošača

Autor:ATV
Komentari:0
U Bratuncu će sutra bez električne energije biti 3.000 potrošača zbog godišnjeg remonta trafostanice "Bratunac jedan" i pratećih dalekovoda, najavljeno je iz preduzeća Elektro-Bijeljina.
Od 9.00 do 17.00 časova bez struje će biti potrošači u širem centru Bratunca i u nekoliko naselja na ruralnom području.
Radovi će biti obavljeni na dalekovodima "Bratunac grad", "Glogova", "Polom", "Suha Ravne", "Podgradac", "Srebrenica" i "TRZ".
Iz Elektro-Bijeljine navode da su ovi radovi od velikog značaja za sistem distribucije električne energije i apeluju na potrošače da uvaže najavljeni zastoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
17 h0
Gradovi i opštine
19 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Najnovije
Najčitanije
13
01
12
58
12
57
12
56
12
50
Trenutno na programu