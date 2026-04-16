Sutra bez struje 3.000 potrošača

U Bratuncu će sutra bez električne energije biti 3.000 potrošača zbog godišnjeg remonta trafostanice "Bratunac jedan" i pratećih dalekovoda, najavljeno je iz preduzeća Elektro-Bijeljina.

Od 9.00 do 17.00 časova bez struje će biti potrošači u širem centru Bratunca i u nekoliko naselja na ruralnom području.

Radovi će biti obavljeni na dalekovodima "Bratunac grad", "Glogova", "Polom", "Suha Ravne", "Podgradac", "Srebrenica" i "TRZ".

Iz Elektro-Bijeljine navode da su ovi radovi od velikog značaja za sistem distribucije električne energije i apeluju na potrošače da uvaže najavljeni zastoj.