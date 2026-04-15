Usvojen prijedlog plana reorganizacije ribnjaka „Saničani“ u stečaju

Cilj stečajnog plana je da se u cijelosti namire svi povjerioci sa priznatim potraživanjima, troškovi stečajnog postupka i dugovi stečajne mase, te da se sačuvaju radna mjesta odnosno da preduzeće nastavi sa svojom djelatnošću. Plan su podržali i radnici ovog preduzeća.

„Što se tiče nas radnika, mi smo podržali ovaj plan reorganizacije zato što vjerujemo da ribnjak „Saničani“ može poslovati pozitivno, jer je to veliki ekonomski potencijal“, rekao je Veljko Dragić, radnik preduzeća a.d. „Saničani“ u stečaju.

Trenutno je u ovom društvu zaposleno samo pet radnika kojima je od jula prošle godine isplaćeno šest plata sa doprinosima, a od predviđenih 3,8 miliona maraka biće izmireno šest plata iz prošle, te 10 preostalih plata iz 2024. godine.

„Bitno je, ja sam uvjeren da može da radi pozitivno kao privredni subjekt. Druga stvar, predstavlja značajnu funkciju u Eko sistemu i veliku funkciju što smo imali priliku pogotovo mi u Prijedoru prošle godine i ove da se radi o jednom hidrotehničkom objektu koji reguliše tok rijeke Gomjenice u vremenu velikih padavina kada prijete poplave može da primi veliku količinu vode“, rekao je Vojo Pavičić, stečajni upravnika ribnjaka „Saničani“, Prijedor.

„Ono što je za nas kao povjerioca bitno da je ovaj plan realan, ostvariv i da može u vrlo kratkom roku dati pozitivne efekte za sam grad Prijedor“, rekao je Vladimir Radulović, Vode Srpske.

Iako Zakon o stečaju predviđa namirenja dugova, praksa u Saničanima otvara pitanje ekonomske opravdanosti. Neriješen status objekata u čijem je vlasništvu upravna zgrada ribnjaka otvara pitanja najavljene reorganizacije.

„Taj dio koji se trenutno otkupljuje je dovoljan da se formira novo preduzeće, da se stavi u funkciju ali smatramo da taj projekat treba u cjelosti završiti i upravnu zgradu i još jedan taj ribnjak koji je u sastavu samog Ribnjaka treba da dođe u vlasništvo grada da bi mogli nesmetano da realizujemo ovo što smo maloprije rekli a to je da stavimo u funkciju ovo preduzeće“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Ne može se reći ovoga puta da je matematika jasna. Iznos od 3,8 miliona maraka kako naglašava i sam gradonačelnik nije tržišna vrijednost ribnjaka, već isključivo suma dugova koje treba namiriti da bi se proces pokrenuo. Iako se imovina knjigovodstveno procjenjuje na 15 miliona maraka, ona za Grad u ovom trenutnu predstavlja polaznu tačku koja zahtjeva nova, milionska ulaganja.