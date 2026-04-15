Logo
Large banner

Nova cijena vode u Bijeljini: Koliko će sada građani plaćati?

Autor:

15.04.2026 17:32

Komentari:

0
Засједање Скупштине Бијељине
Foto: Srna

Skupština grada Bijeljina prihvatila je danas prijedlog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" da se cijena vode sa dosadašnjih 1,17 KM poveća na 1,40 KM po metru kubnom.

Odluka je usvojena jednoglasno, glasovima 28 prisutnih odbornika.

Prije usvajanja odluke na redovnoj sjednici Skupštine grada odbornicima su se obratili predsjednik Sindikata "Vodovoda i kanalizacije" Sandra Budak i direktor preduzeća Vladimir Ljubojević.

Gradovi i opštine

"Molim građane da nas razumiju, da je ovo za dobrobit i njih i nas. Isto tako molim i apelujem na gradonačelnika da nam isplati 555.000 KM koje smo dobili rebalansom budžeta u novembru, jer ćemo tako moći da isplatimo februarsku platu i doprinose i u maju ćemo imati doprinose da se 15 oboljelih radnika može liječiti", rekla je Budak.

Radnici "Vodovoda i kanalizacije" od jutros su okupljeni ispred zgrade Centra za kulturu "Semberija" gdje se održava sjednica Skupštine grada, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Cijena vode Bijeljina

Bijeljina

Voda

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner