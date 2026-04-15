Nova cijena vode u Bijeljini: Koliko će sada građani plaćati?

Autor:ATV
Komentari:0
Skupština grada Bijeljina prihvatila je danas prijedlog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" da se cijena vode sa dosadašnjih 1,17 KM poveća na 1,40 KM po metru kubnom.
Odluka je usvojena jednoglasno, glasovima 28 prisutnih odbornika.
Prije usvajanja odluke na redovnoj sjednici Skupštine grada odbornicima su se obratili predsjednik Sindikata "Vodovoda i kanalizacije" Sandra Budak i direktor preduzeća Vladimir Ljubojević.
Gradovi i opštine
"Molim građane da nas razumiju, da je ovo za dobrobit i njih i nas. Isto tako molim i apelujem na gradonačelnika da nam isplati 555.000 KM koje smo dobili rebalansom budžeta u novembru, jer ćemo tako moći da isplatimo februarsku platu i doprinose i u maju ćemo imati doprinose da se 15 oboljelih radnika može liječiti", rekla je Budak.
Radnici "Vodovoda i kanalizacije" od jutros su okupljeni ispred zgrade Centra za kulturu "Semberija" gdje se održava sjednica Skupštine grada, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
22 h3
Republika Srpska
22 h5
Hronika
2 d0
Hronika
6 d1
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
4 d0
Najnovije
Najčitanije
20
46
20
19
20
17
20
08
19
57
Trenutno na programu