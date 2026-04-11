Mati Filoteja – monahinja u ruskom manastiru u Ugljeviku

Autor:

Sanja Trifković
11.04.2026 19:59

Мати Филотеја руска монахиња у храму у Угљевику
Foto: ATV

Vjernici sa svih strana dolaze u Ugljevik. Lijepa riječ, razgovor i vrijeme u molitvi sa mati Filotejom ima blagotvorno dejstvo na sve koji dođu.

Iz Rusije, preko Egine do Ugljevika, život i vjera doveli su je u ovaj podmajevički kraj u kome je kaže lijepo prihvaćena.

"Porijeklom sam iz Rusije, ali zadnjih 12 godina pre dolaska ovdje živjela sam na Egini kod Svetog Nektarija i upoznala sam mnogo Srba koji su imali isceljenja i čudesa, bila sam u keliji Svetog Nektarija i imala sa priliku da se upoznam sa njegovim čudesima", priča za ATV mati Filoteja i nastavlja:

"Ovdje imam tako utisak da je narod jedan nevjerovatan, da mnogo su dobri ljudi jako su me dobro prihvatili si svi pitaju uvijek mogu li da pomognu i imamo zajednicu i veliki krug vjernika oko manastira koji uvijek pomognu i vidim da, slava Bogu ima ovdje narod ima tu liturgijsku svijest".

Rođena je u Pjatigorsku, na sjeveru Kavkaza. Završila je Medicinski fakultet u Tjumelju, gradu na Uralu, odakle počinje Sibir.

Desetak godina bila je lekar opšte prakse, a onda je svom duhovniku, igumanu Nikolaju, objasnila svoju odluku, koju je donela još sa 16 godina života, da se po okončanju školovanja zamonaši. Novi život započela je u manastiru Svetog Nektarija, na grčkom ostrvu Egina. Po povratku u Rusiju, mitropolit Fotije želio je da se formira manastir, pa je monahinja Filoteja sa sveštenstvom dogovorila da i ona dođe u Ugljevik.

U manastiru je sama, ali kaže da to zapravo nikada nije. Čestice moštiju Svetog Aleksandra Nevskog i drugih svetaca koje se nalaze ovdje čuvaju je i okružena je ljubavlju. Pored brojnih vjernica, ovih dana su u manastiru i prijatelji iz Rusije.

Ovih dana pripremaju se za Vaskrs, a obilježavanje Vaskrsa razlikuje u nekoliko običaja, ali je suština ista.

"Liturgijski sve je apsolutno isto, da, slavimo sve jednako i tekstovi bogoslužbeni, sve riječ u riječ, isti. Samo možda što se tiče nekih tradicija u Rusiji, posebno se ispeče neki kulič i pasha iz tjestenine i iz mliječnih proizvoda. A što se tiče jaja, to, naravno, potpuno isto", dodaje mati Filoteja.

U Ugljeviku, se osjeća kao u svom rodnom kraju, u Rusiji. Zbog poziva koji je odabrala i sam Gospod joj pruža svoj blagoslov i pomoć u svemu ovome, kaže mati Filoteja.

Više iz rubrike

Школа у Дринићу

Gradovi i opštine

ATV u Driniću: U osnovnoj školi 68 đaka

2 h

0
Породици из Босанске Крупе снијег срушио шталу, грађани прикупили више од 17.000 КМ за помоћ

Gradovi i opštine

Građani prikupili skoro 18.000 KM kojima je snijeg srušio štalu

5 h

0
Одборници СНСД-а обрадовали грађане поводом Васкрса, 11.04.2026.

Gradovi i opštine

Odbornici SNSD-a obradovali građane povodom Vaskrsa

9 h

1
Катастрофалне поплаве у Јабланици.

Gradovi i opštine

U Jablanici kreće izgradnja zgrade za porodice koje su ostale bez domova u katastrofalnim poplavama

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

05

Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

21

59

FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

21

47

Umro glumac iz "Betmena"

21

26

Bez struje ostao veliki dio srpske prijestonice, otkriven uzrok

21

21

Drama na Veliku subotu u Beču, više povrijeđenih

