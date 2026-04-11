Mati Filoteja – monahinja u ruskom manastiru u Ugljeviku

Vjernici sa svih strana dolaze u Ugljevik. Lijepa riječ, razgovor i vrijeme u molitvi sa mati Filotejom ima blagotvorno dejstvo na sve koji dođu.

Iz Rusije, preko Egine do Ugljevika, život i vjera doveli su je u ovaj podmajevički kraj u kome je kaže lijepo prihvaćena.

"Porijeklom sam iz Rusije, ali zadnjih 12 godina pre dolaska ovdje živjela sam na Egini kod Svetog Nektarija i upoznala sam mnogo Srba koji su imali isceljenja i čudesa, bila sam u keliji Svetog Nektarija i imala sa priliku da se upoznam sa njegovim čudesima", priča za ATV mati Filoteja i nastavlja:

"Ovdje imam tako utisak da je narod jedan nevjerovatan, da mnogo su dobri ljudi jako su me dobro prihvatili si svi pitaju uvijek mogu li da pomognu i imamo zajednicu i veliki krug vjernika oko manastira koji uvijek pomognu i vidim da, slava Bogu ima ovdje narod ima tu liturgijsku svijest".

Rođena je u Pjatigorsku, na sjeveru Kavkaza. Završila je Medicinski fakultet u Tjumelju, gradu na Uralu, odakle počinje Sibir.

Desetak godina bila je lekar opšte prakse, a onda je svom duhovniku, igumanu Nikolaju, objasnila svoju odluku, koju je donela još sa 16 godina života, da se po okončanju školovanja zamonaši. Novi život započela je u manastiru Svetog Nektarija, na grčkom ostrvu Egina. Po povratku u Rusiju, mitropolit Fotije želio je da se formira manastir, pa je monahinja Filoteja sa sveštenstvom dogovorila da i ona dođe u Ugljevik.

U manastiru je sama, ali kaže da to zapravo nikada nije. Čestice moštiju Svetog Aleksandra Nevskog i drugih svetaca koje se nalaze ovdje čuvaju je i okružena je ljubavlju. Pored brojnih vjernica, ovih dana su u manastiru i prijatelji iz Rusije.

Ovih dana pripremaju se za Vaskrs, a obilježavanje Vaskrsa razlikuje u nekoliko običaja, ali je suština ista.

"Liturgijski sve je apsolutno isto, da, slavimo sve jednako i tekstovi bogoslužbeni, sve riječ u riječ, isti. Samo možda što se tiče nekih tradicija u Rusiji, posebno se ispeče neki kulič i pasha iz tjestenine i iz mliječnih proizvoda. A što se tiče jaja, to, naravno, potpuno isto", dodaje mati Filoteja.

U Ugljeviku, se osjeća kao u svom rodnom kraju, u Rusiji. Zbog poziva koji je odabrala i sam Gospod joj pruža svoj blagoslov i pomoć u svemu ovome, kaže mati Filoteja.