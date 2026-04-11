Građani prikupili skoro 18.000 KM kojima je snijeg srušio štalu

Nakon teške nesreće koja je pogodila porodicu Hadžić iz Bosanske Krupe, kada su usljed obilnih snježnih padavina ostali bez štale i dijela stoke - njihova priča dobila je snažan i emotivan nastavak.

U trenucima kada se činilo da je izgubljen njihov osnovni izvor egzistencije, stigla je pomoć koja vraća vjeru u ljude.

Zahvaljujući brzoj reakciji lokalne zajednice, humanosti građana i organizovanoj akciji, za ovu porodicu prikupljeno je 17.680 KM, namijenjenih za izgradnju nove štale.

Akcija je realizovana uz koordinaciju Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa i Odjela za društvenu brigu, a najveći teret ponijeli su građani koji su se u velikom broju odazvali i pokazali koliko zajedništvo može biti snažno.

Ova priča nije samo o gubitku – već o solidarnosti koja dolazi onda kada je najpotrebnija. Komšije, prijatelji i ljudi dobre volje pokazali su da niko nije sam kada naiđu teški dani.

Za porodicu Hadžić, ova pomoć znači mnogo više od novca – ona predstavlja novu šansu, sigurnost i nadu da će uskoro ponovo stati na noge i nastaviti život koji su gradili godinama, prenosi "Radiosarajevo".

Podsjetimo, pod težinom mokrog snijega urušio se krov njihove štale, a stradalo je više grla stoke, a porodici je to bio osnovni izvor prihoda.