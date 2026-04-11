Građani prikupili skoro 18.000 KM kojima je snijeg srušio štalu

11.04.2026 16:27

Породици из Босанске Крупе снијег срушио шталу, грађани прикупили више од 17.000 КМ за помоћ
Nakon teške nesreće koja je pogodila porodicu Hadžić iz Bosanske Krupe, kada su usljed obilnih snježnih padavina ostali bez štale i dijela stoke - njihova priča dobila je snažan i emotivan nastavak.

U trenucima kada se činilo da je izgubljen njihov osnovni izvor egzistencije, stigla je pomoć koja vraća vjeru u ljude.

Zahvaljujući brzoj reakciji lokalne zajednice, humanosti građana i organizovanoj akciji, za ovu porodicu prikupljeno je 17.680 KM, namijenjenih za izgradnju nove štale.

Akcija je realizovana uz koordinaciju Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa i Odjela za društvenu brigu, a najveći teret ponijeli su građani koji su se u velikom broju odazvali i pokazali koliko zajedništvo može biti snažno.

Ova priča nije samo o gubitku – već o solidarnosti koja dolazi onda kada je najpotrebnija. Komšije, prijatelji i ljudi dobre volje pokazali su da niko nije sam kada naiđu teški dani.

Za porodicu Hadžić, ova pomoć znači mnogo više od novca – ona predstavlja novu šansu, sigurnost i nadu da će uskoro ponovo stati na noge i nastaviti život koji su gradili godinama, prenosi "Radiosarajevo".

Podsjetimo, pod težinom mokrog snijega urušio se krov njihove štale, a stradalo je više grla stoke, a porodici je to bio osnovni izvor prihoda.

