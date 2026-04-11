Odbornici SNSD-a obradovali građane povodom Vaskrsa

U duhu praznika i zajedništva, odbornici lokalnog parlamenta iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata obradovali su najmlađe sugrađane darujući im čokoladne poklone i vaskršnja jaja, dok su za odrasle pripremili simbolične znakove pažnje.

Dame su tom prilikom dobile tulipane, kao i prigodne kolače i jaja, čime je dodatno uljepšana praznična atmosfera u centru grada.

Građani su sa osmijehom prihvatili ovaj gest, koji je još jednom podsjetio na značaj solidarnosti, pažnje i zajedničkog obilježavanja velikih praznika.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković zahvalio se odbornicima SNSD-a koji su pripremili ovu aktivnost, a posebno Dejani Berić, Radmili Đukanović i Tatjani Kondić, koje su bile nosioci ove inicijative.

"Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, ovdje u našem gradu organizovali smo podjelu vaskršnjih jaja. Ova simbolična aktivnost ima za cilj da obraduje naše građane i podsjeti nas sve na vrijednost zajedništva, solidarnosti i nade koju Vaskrs nosi", rekao je Savković, piše rtv.kd.

Odbornica lokalnog parlamenta Dejana Berić, istakla je da je organizacija ove aktivnosti bila prilika da se građanima u Kozarskoj Dubici pruži trenutak radosti i zajedništva povodom Vaskrsa.

Republika Srpska Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

"Organizovali smo ovu akciju danas ispred kluba odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer smo željeli da zajedno sa našim građanima, pored ove divne vaskršnje dekoracije koja je postavljena ispred naše opštine, upotpunimo prazničnu atmosferu simbolima našeg velikog hrišćanskog praznika. Podijelili smo vaskršnja jaja, kolače, cvijeće, a za naše najmlađe pripremili slatkiše", poručila je Berićeva, dodajući da je najvažniji cilj ove akcije bio podijeliti sa sugrađanima osmijeh, da požele svima zdravlje, sreću i toplinu u domovima.

Ova akcija nas podsjeća da su mali gestovi najljepši pokloni koje možemo darivati jedni drugima. Poruka koja dolazi iz centra grada je jasna, zajedno možemo postići mnogo, a u zajedničkim trenucima slavimo pravu vrijednost solidarnosti i međusobne pažnje.