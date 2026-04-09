Od 20. maja protesti zbog izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Skupština opštine Novi Grad prihvatila je danas zaključak kojim od institucija na nivou BiH zahtjeva hitne aktivnosti na zaštiti građana u opštinama u slivu rijeke Une od planova Hrvatske da radioaktivne i druge opasne otpade skladište na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor.

Na tematskoj sjednici o problemu Trgovske gore zaključeno je i da će Novi Grad organizovati proteste od 20. maja do 10. juna kao izraz protivljenja izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Načelnik opštine Mirolsav Drljača rekao je da Hrvatska mimo konvencija koje regulišu ovu oblast nastavlja realizaciju plana izgradnje centra za skladištenje radioaktvnog otpada i da se radovi objavljaju prije nego što je objavljena studija uticaja, piše Srna.

- Veoma je značajno da će u maju biti održana rasprava u Sekretarijatu ESPOO konvencije - rekao je Drljača i dodao da lokacija Čerkezovacu više za Hrvatsku nije moguća već jedina lokacija gdje se obavljaju pripremni radovi.

On je naveo da od samog početka iz Hrvatske nailaze na opstrukcije i da nisu informisani šta se radi.

- Vjerujem da neće biti dogovora sa Hrvatskom. Rasprava u Ženevi će nam dati neke odgovore, ali ne i rješenje - rekao je Drljača i dodao da je jedini epilog da BiH podnese tužbu i da se dobije odgovor da li je moguće da se ova lokacija izbaci iz planova.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Mario Crnković rekao je da je sa tematske sjednice Skupštine opštine Novi Grad poslata važna poruka, da je potreban maksimalan angažman svih relevantnih aktera kada je u pitanju slučaj Trgovska gora, naročito kada je u pitanju nivo BiH.

- Argumentacija je spremna, imamo razloge za optimizam i jake temelje koji su sasvim dovoljni za kvalitetan odgovor. To ne znači da je posao završen po pitanju argumentacije. Moramo nastaviti aktivnosti na multisektorskom sagledavanju stvari, gdje imamo stručne pristupe koji povezuju različite oblasti - naveo je Crnković.

Prema njegovim riječima, sada je trenutak kada svi moraju dati sto odsto svojih mogućnosti.

- Jednako tako, važno je da nastavimo raditi na prediktivnim modelima uticaja problematike koju nosi slučaj Trgovska gora, koji će biti takođe značajan materijal u procesima pred nama - kaže Crnković.

On smatra da je važna diplomatska ofanziva, ali i uspostavljanje proaktivne saradnje i razmjene informacija sa Slovenijom, Mađarskom, Srbijom i Crnom Gorom.

- Realno je očekivati da ove zemlje daju svoje doprinose kada je u pitanju namjera Hrvatske da skladišti radioaktivne i druge opasne otpade na granicu sa BiH. Ukoliko se to uspostavi kao praksa, BiH bi bila samo prva žrtva u nizu - smatra Crnković.

Crnković kaže da ima slučajeva gdje su nuklearne elektrane na granicama zemalja, ali da je pokušaj Hrvatske da radioaktivni otpad i druge opasne otpade smješta na granicu sa susjednom zemljom uprkos protivljenju, sramna ideja koja se po svaku cijenu i u skladu sa zakonom dopuštenim načinima mora zaustaviti.

Crnković je dodao da je potrebno tražiti od institucija Hrvatske da se po objavi studije održe javne rasprave na primarno pogođenom području BiH, što bi značilo u svim lokalnim zajednicama sjeverozapadne Republike Srpske i svim lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona, vodeći računa o potrebama javnih rasprava u Banjaluci i Sarajevu, kao i drugim zainteresovanim mjestima.

- Hrvatska je praktično završila studiju, poslana je njihovom resornom ministarstvu na pregled, što znači da će uskoro biti objavljena. Kada se studija objavi, to je prilika i prostor za građane, da daju svoje argumente, a nakon što argumenti budu poodbijani, jer je svakako riječ o nečemu što ima osnovu u političkoj odluci, to je prostor da građani i različiti nivoi vlasti traže pravdu pravnim putem na različitim adresama - poručio je Crnković.

Tematskoj sjednici Skupštine opštine prisustvovali su ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik,kooridnator Ekpertskog i pravnog tima Borislav Bojić, predsjedavajući Ekspertskog tima Emir Dizdarević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić, te poslanici Narodne skupštine.

Prisutni su bili i predstavnici lokalnih zajednica u sliku rijeke Une iz Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona.