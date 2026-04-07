Logo
Large banner

Opasno u centru grada: Obrušava se fasada

Autor:

ATV
07.04.2026 20:17

Komentari:

0
Вјечна ватра у центру Сарајева.
Foto: özlem kara/Pexels

U samom centru Sarajeva, na lokaciji gdje se nalazi Vječna vatra, zabilježeno je obrušavanje dijelova fasade sa jedne od zgrada, što svakako predstavlja opasnost za prolaznike.

Sa oštećene i ispucale fasade otpadaju komadi maltera i konstrukcije. Posebno zabrinjava činjenica da se radi o frekventnoj lokaciji kroz koju svakodnevno prolazi veliki broj građana i turista.

Лото / Лутрија

Društvo

Komadi fasade već su završili na trotoaru, a svaki novi pad predstavlja potencijalnu prijetnju sigurnosti prolaznika. Ovakvi prizori ponovo otvaraju pitanje održavanja starih objekata u centru grada.

Građani unazad godinama upozoravaju da je potrebno hitno reagovati i osigurati prostor, kako bi se spriječile moguće povrede. Takođe, postavlja se pitanje odgovornosti i redovnog održavanja objekata koji se nalaze na jednoj od najposjećenijih lokacija u gradu.

Ruža

Nauka i tehnologija

Vječna vatra, kao simbol Sarajeva i mjesto okupljanja, zaslužuje sigurnu okolinu, a trenutna situacija pokazuje da je hitna sanacija neophodna.

(Crna Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Vječna vatra

fasada

zgrada

ispucala fasada

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner