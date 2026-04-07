Opasno u centru grada: Obrušava se fasada

U samom centru Sarajeva, na lokaciji gdje se nalazi Vječna vatra, zabilježeno je obrušavanje dijelova fasade sa jedne od zgrada, što svakako predstavlja opasnost za prolaznike.

Sa oštećene i ispucale fasade otpadaju komadi maltera i konstrukcije. Posebno zabrinjava činjenica da se radi o frekventnoj lokaciji kroz koju svakodnevno prolazi veliki broj građana i turista.

Komadi fasade već su završili na trotoaru, a svaki novi pad predstavlja potencijalnu prijetnju sigurnosti prolaznika. Ovakvi prizori ponovo otvaraju pitanje održavanja starih objekata u centru grada.

Građani unazad godinama upozoravaju da je potrebno hitno reagovati i osigurati prostor, kako bi se spriječile moguće povrede. Takođe, postavlja se pitanje odgovornosti i redovnog održavanja objekata koji se nalaze na jednoj od najposjećenijih lokacija u gradu.

Vječna vatra, kao simbol Sarajeva i mjesto okupljanja, zaslužuje sigurnu okolinu, a trenutna situacija pokazuje da je hitna sanacija neophodna.

(Crna Hronika)