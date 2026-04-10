Farbanje vaskršnjih jaja u Parohijskom domu u Laktašima

Farbanje jaja na veliki petak jedan je od najstarijih hrišćanskih običaja. Ima jaku simboliku i duboko je ukorijenjena u srpskoj kulturi simbolizujući Hristovo stradanje i vaskrsenje.

"Farbanje vaskršnjih jaja jeste jedna vjekovna tradicija koja potiče iz apostolskih vremena, iz samog vremena posle Hristovog vaskrsenja gdje je Marija Magdalina pozdravljajući rimskog cara Tiberija, predala jedno jaje i pozdravila ga riječima Hristos Vaskrse! Još iz tih vremena je poznata tradicija da se farbaju vaskršnja jaja posebno se farbaju u crvenoj boji koja je simbol života i stradanja Hristova", kaže Dragan Topić, protonamjesnik.

Tradicionalnom farbanju jaja raduju se najmlađi ali i oni nešto stariji koji su spremni da prenesu umjeće šaranja na nove generacije.

Ono što je neophodno za ukrašavanje jaja jesu i strpljenje i ljubav. Dragana Macura učiteljica iz Laktaša ističe da su načini šaranja jaja raznoliki, od tradicionalnih do onih nešto modernijih.

"Šaranje jaja voskom, šaranje jaja u lukovini, Koristimo razne tehnike. Dječica se igraju, pravljenje mozaika po jajima, dekupaž tehnikom, i ona najstarija metoda sa cvjetićima i listićima ukrašavanje u štramplici", priča Dragana Macura.

Bojenje jaja na veliki petak zauzima posebno mjesto u srcu svakog djeteta. Zanimljiva aktivnost okupila je danas veliki broj djece koja su radosno učestvovala u spremanju, a jedna od njih je i Nikolija Topić, učenica petog razreda.

"Mnogo mi znači jer smo se tu ja i moji drugari okupili i zajedno šaramo jaja za predstojeći praznik Vaskrs", kaže Nikolija Topić.

Farbanje jaja u lukovini nije izostalo ni ove godine a na radost svih okupljenih.

"Evo stara metoda, lukovina, voda naravno vrela, ovo nam je poslednja tura jaja koju ćemo ofarbati, ostavićemo ih nekih deset minuta u vodi, smanjiti da nam ne lupaju, da ih ne polupamo puno,ostavimo 10-15 minuta i lagano završavamo, ništa komplikovano. Kao što su se uvijek jaja farbala tako mi sada radimo. Dobro je društvo tako da naravno nije teško", kaže nam Bojan Rakočević.

Čuvanje tradicionalnih običaja i njihovo prenošenje na novije generacije predstavlja jedan je od primarnih zadatka za očuvanje i njegovanje hrišćanstva.

Vjernici u Laktašima i ove godine pokazuju da su dorasli ovom zadatku i nastavljaju u daljim aktivnostima kako bi spremno dočekali najradosniji hrišćanski praznik, nedjelju i Hristovo Vaskrsenje.