Logo
Large banner

Region najednom mjestu: Trebinje okuplja građevinsku elitu, najmoćnije investitore i stručnjake

Autor:

ATV
16.04.2026 08:24

Komentari:

0
У Културном центру града биће одржана конференција "Требиње 2026: Градимо регион" – ексклузивни дводневни скуп који на једном мјесту окупља водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.
Foto: Ustupljena fotografija

U trenutku kada region ulazi u novu investicionu i infrastrukturnu fazu razvoja, Trebinje će 18. i 19. juna 2026. godine postati epicentar kapitalnih projekata i strateških odluka.

U Kulturnom centru ovog grada iće održana konferencija "Trebinje 2026: Gradimo region" – ekskluzivni dvodnevni skup koji na jednom mjestu okuplja vodeće građevinske kompanije, međunarodne investitore, predstavnike vlada, bankarski sektor i najistaknutije arhitekte i inženjere regiona.

Među potvrđenim učesnicima nalaze se lideri industrije: Integral Inženjering, Milenium Team, Galens Invest, Hering, Exing, Zeta Gradnja, EL promet, Monteput, Texo Molior, Herc Gradnja, In Ljubuški, Fidija, BRIV Construction , Reliance, kompanije koje stoje iza najznačajnijih infrastrukturnih i urbanih projekata, Beograd na vodi, Luštica, Autoputevi Srpske, Srbija voz i željeznice, brojeni gradovi i opštine regiona..

Konferencija će okupiti i predstavnike nadležnih ministarstava i javnih institucija iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i ključne aktere bankarskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturiranju velikih investicionih projekata.

Dodatnu težinu događaju daju ugledni stručnjaci i međunarodno priznati profesionalci iz Italije, Velike Britanije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske.

Mjesto gdje se donose strateške odluke

Ovo nije još jedna konferencija o trendovima — ovo je platforma na kojoj se govori o konkretnim projektima vrijednim stotine miliona eura.

Tokom šest tematskih panela biće otvorena ključna pitanja razvoja regiona:

• Koji infrastrukturni projekti mijenjaju mapu Balkana?

• Kako ubrzati izgradnju autoputeva, energetskih postrojenja i urbanih kompleksa?

• Na koji način javno-privatna partnerstva i međunarodni fondovi redefinišu investicionu dinamiku?

• Kako digitalizacija, BIM, pametni materijali i novi modeli upravljanja rizicima transformišu građevinsku industriju?

Završni panel otvoriće stratešku temu održivog turizma i trgovinske infrastrukture, pozicionirajući građevinski sektor kao ključnog pokretača ekonomskog rasta.

Trebinje kao simbol novog investicionog ciklusa

Organizatori, Grad Trebinje i Hplode media group poručuju da je cilj konferencije povezivanje privatnog kapitala, javnih institucija i struke u cilju kreiranja stabilnog, održivog i dugoročnog razvojnog modela regiona.

U vremenu globalnih ekonomskih izazova, rasta cijena materijala i potrebe za energetskom sigurnošću, „Trebinje 2026: Gradimo region“ predstavlja snažnu poruku — region ima kapacitet, znanje i kapital da samostalno gradi svoju budućnost.

Očekuje se prisustvo više stotina investitora, projektanata, izvođača, urbanista, predstavnika vlada, finansijskih institucija i međunarodnih partnera, čime će Trebinje tokom dva dana postati centralna tačka regionalne investicione mape.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner