Logo
Large banner

Suzana Mančić se odrekla luksuza: Prodala stan u centru grada, sada živi u kući bez struje i vode

Autor:

ATV
16.04.2026 09:15

Komentari:

0
Foto: YouTube/Screenshot/Zena.rs

Glumica i voditeljka Suzana Mančić je nedavno govorila o novim počecima. Ona je prodala stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša i preselila se na Voždovac.

Trenutno živi u kući bez struje, a sada su se oglasile njene komšije gdje je nekada živjela.

Region

Pokrenuta istraga protiv gradonačelnika Maribora zbog primanja mita

Kako se navodi, Suzana Mančić je stan u centru grada prodala za 500.000 era, a stan na Voždovcu sređuje kako bi se što prije uselila u njega, a za to vrijeme živi u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici.

– Ima nekoliko mjeseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Ona je bila divna komšinica i imala je jedan od najljepših stanova u zgradi. Čula sam od jedne naše druge komšinice da je dobila za njega pola miliona evra, ali ja mislim da je i više. Sve pare od prodaje je uložila u novi stan na Voždovcu. Isto je veliki, ali tamo je kvadrat jeftiniji, pa je sigurno nešto novca ostavila i sa strane. Radovi su se nešto odužili, pa sad živi u toj kući u Velikoj Moštanici koju je dobila od oca. Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje, a ni vode, ne znam kako može tamo da izdrži – rekla je Suzanina nekadašnja komšinica iz centra grada.

I njen komšija imao je svašta da kaže o Suzaninoj selidbi.

Svijet

Tramp najavio pregovore: Iran upozorava na "opasne posljedice"

– Odluku je donijela na brzinu, mi smo se svi iznenadili kad smo čuli da odlazi. Mora da su i njena djeca bila u šoku kad je donijela tu odluku. Znam da je rekla jednoj komšinici da više ne može da izdrži ogromnu buku i zagađenje. Brzo je našla novog kupca. Dosta namještaja iz stana je sačuvala, a nešto je poklonila i prodala. Danima su dolazili kombiji za selidbe. Zanimljivo je da je klavir prodala komšijama iz zgrade, tako da nešto njeno ipak ostaje u zgradi. Bio je pred odlazak i njen suprug Simeon, vjerovatno da se oprosti od ovog stana. Neka joj je sa srećom, šta da kažem – zaključio je Mančićkin bivši komšija.

Suzana o selidbi govorila za Blic.

Žena koja je decenijama bila sinonim za urbani život, televizijski sjaj i dinamiku velikog grada, odlučila je da napravi zaokret ili možda baš korak bliže sebi. Dok majstori privode kraju radove u novom stanu, ona dane provodi daleko od gradske vreve, u miru i tišini koji su joj, kako kaže, sve potrebniji.

Hronika

Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

Na pitanje kako je došlo do tako velike odluke, objašnjava:

– Mislila sam da se nikada neću preseliti iz centra grada, sve mi je bilo na dohvat ruke. Međutim, počelo je da mi smeta zagađenje vazduha, počela je da mi smeta buka i sve što me je ograničavalo u dotadašnjem načinu života. Tako da sam donijela odluku u jednoj sekundi. Samo sam rekla: ”Djeco, prodajemo stan.” I tako je i bilo. Našli smo novu lokaciju koja je na jako lijepom mjestu, približno istog kvaliteta i kvadrature, ali sa mirom i tišinom. Dok se sve to ne sredi, dok ne prođu svi majstori, ja sam ovdje u Moštanici i, evo, dok me lijepo vrijeme služi, a i kad nije lijepo, imam jednu peć, založim i divota – istakla je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

glumica

voditeljka

Suzana Mančić

estrada

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Svijet

Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

4 h

0
У Културном центру града биће одржана конференција "Требиње 2026: Градимо регион" – ексклузивни дводневни скуп који на једном мјесту окупља водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.

Gradovi i opštine

Region najednom mjestu: Trebinje okuplja građevinsku elitu, najmoćnije investitore i stručnjake

4 h

0
Svijet

Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta

4 h

2
Zanimljivosti

Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu

4 h

0

Više iz rubrike

Scena

Stefan Karić se oglasio nakon presude da je kriv zbog prebijanja Nataše Šavije

15 h

0
Scena

Stefan Karić osuđen zbog prebijanja Nataše Šavije: Ovo su detalji

18 h

0
Scena

Nikad mršavija Nikol Kidman zgrozila javnost: "Promjenila se nakon razvoda"

21 h

0
Scena

Poznata pjevačica šokirala detaljima o vaspitanju sina: ''Muž je pobjegao sa njim u kupatilo''

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

01

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

57

m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta" donosi vrijedne nagrade

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner