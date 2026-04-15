Nikad mršavija Nikol Kidman zgrozila javnost: "Promjenila se nakon razvoda"

Sandra Bulok i Nikol Kidman pojavile su se na događaju "CinemaCon" u Las Vegasu, a pažnju javnosti privukle su kako svojim odevnim kombinacijama, tako i fizičkim izgledima.

Već smo pisali o grandioznom povratku Sandre Bulok "među žive", odnosno, među filmskim svjetom i to u nastavku filma "Practical Magic 2". Za ovu priliku je nosila šik crveno odjelo koje je uparila sa seksi grudnjakom od crne kože.

Društvo na crvenom tepihu pravila joj je koleginica Nikol Kidman koja je odlučila da pažnju privuče kako odevnom kombinacijom, tako i fizičkim izgledom.

Kako se vidi, Nikol je nosila dugu crnu haljinu, koju je upotpunila štiklama u istoj boji i može se reći da je upravo ova toaleta istakla njenu vidno mršavu figuru tijela.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari o njihovom zajedničkom pojavljivanju. "Blistaju", "Moje dvije omiljene glumice. Divne su", samo su neki...

Neki su je i kritikovali

Dio korisnika osvrnuo se i na izgled slavne Nikol. Tvrde da se nakon razvoda promijenila, te da je drastično smršala.

"Nakon razvoda se promijenila", "Ne sećam se da je ikad prije bila ovako mršava, šta se dešava?", "Da li koristi Ozempik", nizali su se komentari.

(b92)