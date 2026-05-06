Preminuo čuveni pekar Tomo - FOTO

Na društvenim mrežama je objavljena vijest koja je potresla sve Užičane, a to je da je preminuo čuveni pekar Tomo, u 85. godini života.

Sugrađani ga pamte kao čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio porodici i sugrađanima kroz posao koji je decenijama obavljao besprijekorno, predano i odgovorno.

Gotovo da nema porodice u Užicu koja bar jednom nije posjetila njegovu pekaru na Pori i uživala u vrhunskom pečenju koje je Tomo pekao najprije sam, a kasnije zajedno sa sinovima Radojem i Vojom.

Ipak, Tomova zaostavština će trajati, jer će njegovi sinovi nastaviti tradiciju i sačuvati ime i ugled koji je Tomo za života stekao.

