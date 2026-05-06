Poznato stanje preživjelih u nesreći u Novom Pazaru!

06.05.2026 11:25

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata prije ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, poginule su četiri osobe, dve su povređene, a njihovo stanje je ozbiljno i nalaze se pod stalnim ljekarskim nadzorom.

"Nakon teške saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila na putu Novi Pazar - Raška u Opštu bolnicu Novi Pazar je dovezeno troje povređenih u veoma teškom stanju, sa povredama opasnim po život", saopšteno je iz ove ustanove za Informer.

Kako se dalje navodi, i pored velikih napora multidisciplinarnih timova Opšte bolnice Novi Pazar jedno od povređenih je u toku noći podleglo povredama, dok je drugo dvoje stabilizovano.

"Stanje jednog povređenog se dalje prati u šok sobi intenzivne njege Opšte bolnice Novi Pazar, dok je drugi povređeni nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja upućen na vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra UKC Srbije", saopšteno je.

Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.

Navodno, vozač golfa B. K. (19) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Kako se može vidjeti na snimcima sa lica mjesta, vozila su potpuno smrskana.

Nakon nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica koje su uz pomoć specijalne opreme izvlačile unesrećene iz smrskanih automobila.

Na mjesto udesa izašli su i dežurni tužilac, kao i načelnica OSP-a, koji rukovode uviđajem i prikupljanjem svih relevantnih dokaza kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije.

Na licu mjesta poginuli su: vozač golfa B.K. (19), vozač opela S.V. (69), suvozač opela V.M. (46).

Naknadno, povredama je u Opštoj bolnici Novi Pazar podlegla i četvrta osoba, žena koja je bila među teško povređenima u vozilu "opel astra" registarskih oznaka iz Raške.

U vozilu u koje je udario "golf" kojim je upravljao tinejdžer bila je porodica. Stradali su muž, žena i njen brat.

Još dvije osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim tjelesnim povredama.

