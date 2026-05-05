Šestoro povrijeđenih u lančanom sudaru

Šest osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, u lančanom sudaru na auto-putu Beograd-Novi Sad kod Batajničke petlje, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U sudaru nešto nakon 16.00 časova učestvovala su četiri vozila, prenosi Tanjug. Ekipe Hitne pomoći prevezle su povrijeđene u Urgentni centar, gdje su jednom licu konstatovane teže povrede.

