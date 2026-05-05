Jak zemljotres pogodio Srbiju: "Probudilo me iz sna"; "Bilo je jako strašno"

05.05.2026 07:35

Foto: Printscreen/Youtube
Foto: Printscreen/Youtube

Jak zemljotres magnitude 4,1 stepena po Rihteru pogodio je reon Sombora, tačnije Bezdan, oko 02.35 sati poslije ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 kilometara.

Kako prenosi RSZ, nakon samo 10 minuta od glavnog potresa, uslijedio je još jedan od 2.5 stepeni po Rihteru.

Zemljotres se osjetio i u ostalim dijelovima Srbije, ali i Hrvatske, Mađarske i u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine.

"Prvi put sam osjetila zemljotres i ne daj Bože više nikad"

"Probudilo me je iz sna u Vrbasu", "Prvi put sam osjetila zemljotres i ne daj Bože više nikad. Bilo je jako strašno u Somboru", "2-3 sekunde, mislio sam da će kuća da se sruši", pisali su uznemireni građani.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih lica ili štete na objektima, ali poznato je da zemljotresi ove magnitude, uglavnom ne prave materijalnu štetu, a ukoliko do nje dođe ona je minimalna. Međutim većina ljudi, posebno u epicentralnom području osjeti jake potrese koji traju nekoliko sekundi, piše B92

