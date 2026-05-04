Povlače se šolje popularnog brenda sa tržišta, postoji opasnost od opekotina

04.05.2026 14:04

Шољице
Foto: pexels/Carsten Ruthemann

Nacionalna organizacija za potrošače (NEPRO) objavila je da se hitno sa tržišta povlače šolje pod nazivom "PLU 612751 Mag Fešn" zbog potencijalnog rizika po bezbednost korisnika.

"Zbog greške u proizvodnji, neke od šolja su pogrešno označene grafikom koja ukazuje da su pogodne za mikrotalasnu i mašinu za pranje sudova, što zapravo nisu", navodi se u objavi na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Dodaje se da korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavljati potencijalnu sigurnosnu opasnost za korisnika (rizik od opekotina) zbog zagrejavanja zlatnih elemenata na rubu i dršci proizvoda.

Kako je navedeno, proizvod je porijeklom iz Kine, a uvoznik je Pepko.

Obavještenje o povlačenju artikla iz prodaje poslato je svim maloprodajnim objektima.

Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mjestima, kupci su obavješteni o riziku koji proizvod ima i mogućnosti povraćaja novca, navedeno je u saopštenju.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ovdje možete kupiti kuću po cijeni šoljice kafe: Ima par uslova

Kako se čita budućnost iz šoljice kafe: Evo šta znači srce, a šta brojevi

Popularna igračka hitno povučena sa tržišta

Povlači se električni bicikl sa tržišta: Baterija može da eksplodira

Ponovo uhapšen stric Nikole Jokića

Porodice ubijenih u masakru i dalje žive svoju najdužu noć: Tri godine bola i tuge

Na Tašmajdanu završeno obilježavanje godišnjice tragedije u Ribnikaru

Grk vozio 236 kilometara na čas, zaustavljen na auto-putu

