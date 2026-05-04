Povlače se šolje popularnog brenda sa tržišta, postoji opasnost od opekotina

Nacionalna organizacija za potrošače (NEPRO) objavila je da se hitno sa tržišta povlače šolje pod nazivom "PLU 612751 Mag Fešn" zbog potencijalnog rizika po bezbednost korisnika.
"Zbog greške u proizvodnji, neke od šolja su pogrešno označene grafikom koja ukazuje da su pogodne za mikrotalasnu i mašinu za pranje sudova, što zapravo nisu", navodi se u objavi na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Dodaje se da korišćenje na ovaj način može oštetiti proizvod i predstavljati potencijalnu sigurnosnu opasnost za korisnika (rizik od opekotina) zbog zagrejavanja zlatnih elemenata na rubu i dršci proizvoda.
Kako je navedeno, proizvod je porijeklom iz Kine, a uvoznik je Pepko.
Obavještenje o povlačenju artikla iz prodaje poslato je svim maloprodajnim objektima.
Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mjestima, kupci su obavješteni o riziku koji proizvod ima i mogućnosti povraćaja novca, navedeno je u saopštenju.
