Na Tašmajdanu završeno obilježavanje godišnjice tragedije u Ribnikaru

Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku večeras je završen komemorativni dan i obolježavanje treće godišnjice tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", gdje je učenik K.K. iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole.

Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je "Prostor sjećanja" za nastradale, a večeras su završnom dijelu programa prisustvovali članovi porodica stradalih, ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, kao i prijatelji i građani sa djecom.

Prisutnima se obratila majka nastradale devojčice Eme Kobiljski, Nina Kobiljski i istakla da Srbija pamti Maru Anđelković, Bojanu Asović, Angelinu Aćimović, Anu Božović, Adrianu Dukić, Emu Kobiljski, Katarinu Martinović, Sofiju Negić, Andriju Čikić i Dragana Vlahovića.

- Pamtimo blagost, pamtimo nježnost. Kada govirimo o gubitku, tad nije izgubljeno samo 10 života, nije otrgnut samo dio duše porodica, 3. maja nestalo je 10 svjetova, njihovi potomci, njihova djela, izgubili smo njihovo dobro koje bi u svojim svjetovima tkali - rekla je Kobiljski.

Navela je da je zlo koje je u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinjeno 3. maja, ponovljeno 4. maja u Duboni i Malom Orašju, a kasnije u Nišu.

- Vreme koje dolazi može da učvrsti budućnost da ljegovanje vrijednosti i žrtava ostane dužnost svakog pojedinca. Traženjem pravde i njegovanjem sjećanja prenosi se i njihov vrijednosni trag koji će nam pokazati put. Oni jesu ljubav, oni su u svakoj lijepoj riječi, u svakom znaku podrške. Hvala im i hvala vam. Neka im je večna slava - rekla je Kobiljski.

Tokom večeri dečiji hor izveo je pjesmu Beogradskog sindikata "Anđeli žive doveka", priređen je prigodan muzički i recitatorski program i prokazan film posvećen životima nastradalih đaka i čuvara škole.

Obolježavanje treće godišnjice tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" počelo je jutros ispred te škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih, učenika i građana.

Komemorativni dan počeo je u 8.40 sati minutom ćutanja, a porodice ubijenih su prve paljenjem sveća, ostavljanjem vijenaca i cvijeća i upisivanjem u knjigu sjećanja odale poštu nastradalima.

Počast nastradalima odali su i premijer Đuro Macut sa ministrima prosvjete Dejanom Vukom Stankovićem i pravde Nenadom Vujićem.

Na ulazu u školu bila je postavljena ploča sa slikama i imenima stradalih i ispisanim datumom kada se dogodila tragedija.

Od jutros su i učenici, nastavnici i brojni građani paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odali poštu stradalima i upišu se u knjigu sjećanja, a dio ulice Kralja Milutina bio je zatvoren za saobraćaj i pretvoren u "Prostor tišine".

Mediji u Srbiji su u 8.41 na jedan minut prekinuli emitovanje programa, u znak sjećanja na ubijene u tragediji uz tekst "3.i 4. maj dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo".

Na Malom Tašmajdanu danas je u okviru komemorativnog dana održana likovna radionica pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina", sa akcentom na čuvanju sjećanja na žrtve masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Radionica je održana na mjestu gde je posađeno 10 japanskih trešanja u ime ubijenih, a učesnici radionice zajedno su slagali "mozaik beskraja" u znak sjećanja na žrtve masovnog ubistva.

Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donijela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sjećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno je da se ti dani obilježavaju svake godine.

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obilježava se Nedjelja sjećanja i zajedništva.

I nakon tri godine K.K. koji nije mogao krivično da odgovara, jer u vrijeme kada je izvršio zločin nije imao 14 godina, nalazi se u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi, a njegovi roditelji su prvostepenom presudom bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je tu presudu Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovi suđenje.

K.K. je 3. maja, nešto prije devet sati u školi koju je pohađao, na licu mjesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odjeljenje gde je nastavio pucnjavu.

Na licu mjesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna djevojčica kasnije podlegla povredama. On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

