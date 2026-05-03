Ništa od mira kroz 30 dana: Tramp odbio prijedlog, sukob se nastavlja

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je iranski mirovni prijedlog od 14 tačaka neprihvatljiv.

Tramp je naveo da je temeljno proučio dokument.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je ranije da se prijedlog od 14 tačaka fokusira na mir, a ne na druge pregovaračke tačke poput nuklearne energije.

Govoreći o istrazi korupcije u vezi sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Tramp je pozvao predsjednika Isaka Hercoga da ga pomiluje.

- On je ratni premijer. Izrael ne bi postojao da nije bilo mene i Bibija /Netanjahua/, tim redom. Potreban vam je premijer koji može da se fokusira na rat, a ne na gluposti - rekao je Tramp za izraelski "Kan njuz".