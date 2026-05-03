Marko Sulaver primljen na MGIMO: Stopama Sergeja Lavrova i Marije Zaharove

03.05.2026 21:55

Foto: Facebook

Vijest koja nadilazi uobičajene školske okvire — učenik Gimnazije "Jovan Dučić" Marko Sulaver osvojio je glavnu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju „MGIMO International School Olympiad“, čime je izborio direktan prijem na Moskovski državni institut međunarodnih odnosa (MGIMO) uz punu stipendiju.

U konkurenciji od čak 4.148 učesnika iz cijelog svijeta, Marko je najprije izborio plasman među 387 finalista, da bi u završnici ušao u sam vrh — među 42 najbolja takmičara, odnosno u oko jedan odsto najuspješnijih.

Olimpijada je obuhvatala više faza i zahtijevala izuzetno široka znanja iz engleskog jezika i oblasti diplomatske struke — istorije, geografije, sociologije, filozofije i savremene međunarodne politike.

"Ova nagrada znači izuzetno mnogo za mene, moje obrazovanje i moj budući profesionalni razvoj. Posebna mi je čast što ću imati priliku da studiram na univerzitetu svjetskog renomea", kaže Marko Sulaver.

On posebno ističe značaj podrške koju je imao tokom školovanja.

„Zahvalan sam svojoj porodici, profesorima i školi, koja je imala važnu ulogu u ovom uspjehu.“

MGIMO se ubraja među najprestižnije svjetske institucije u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa, a među njegovim alumnima nalaze se i istaknute ličnosti poput Sergeja Lavrova, Vasilija Nebenzije, Miroslava Lajčaka i Marije Zaharove.

Ovo nije samo veliki lični uspjeh — ovo je uspjeh koji na najljepši način predstavlja ovu školu i Trebinje.

