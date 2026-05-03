Logo
Large banner

Sutra još toplije, krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu

Autor:

ATV
03.05.2026 14:40

Komentari:

0
Сутра још топлије, крајем дана постепено наоблачење на западу

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i još toplije, ali će krajem dana na krajnjem zapadu doći do postepenog naoblačenja.

Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u višim pred‌jelima i u Hercegovini južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do devet, na jugu do 12, a u višim pred‌jelima od jedan, a dnevna od 22 do 28, u višim pred‌jelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno 13, Sokolac i Han Pijesak 15, Gacko i Ivan Sedlo 16, Kneževo 17, Mrakovica 19, Rudo i Sarajevo 20, Bijeljina, Foča, Višegrad, Mrkonjić Grad, Tuzla i Livno 21, Šipovo i Bileća 22, Doboj, Ribnik i Srbac 23, Banjaluka i Trebinje 24, Prijedor i Novi Grad 25, te Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

oblačno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Директору Центра "Симон Визентал" Ефраиму Зурофу данас је у Јерусалиму уручен почасни докторат који му је додијелио Универзитет у Бањалуци.

Društvo

Zurofu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

2 h

0
Појачан је интезитет саобраћаја на већини путева ,посебно на граничним прелазима.

Društvo

Haos na graničnim prelazima: Kolone auta nakon prvomajskih praznika

2 h

0
Каиш хлаче пантаоне

Društvo

Ispovijest oca osmogodišnjeg d‌ječaka: Starac ga je udario kaišem u džamiji, pa mu prijetio da će ga ubiti

2 h

0
Ухваћена велика змија

Društvo

Ostavili otvoren prozor: Umjesto svježeg vazduha u sobu im krenula ulaziti velika zmija

3 h

0

  • Najnovije

16

15

Peskov: Cijene nafte porašće još više

16

12

Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

16

06

Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

16

00

"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

15

53

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner