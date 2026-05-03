Ostavili otvoren prozor: Umjesto svježeg vazduha u sobu im krenula ulaziti velika zmija

Zamislite da noću ostavite otvoren prozor samo da biste provjetrili kuću, a umesto svježeg vazduha u sobu krene da vam ulazi velika zmija.
Upravo ovakav prizor zatekao je jednu porodicu u Srbiji, a on je zabilježena i kamerom, prenosi Blic.
Kako bi im pomogao da se “riješe” nezvanog gosta, u pomoć je ponovo pritekao čuveni srpski zmijolovac Vladica Stanković.
Kako se temperature spuštaju, posebno tokom noći, zmije aktivno traže toplo sklonište. Upravo je to bio slučaj i sa ovim gmizavcem. U pokušaju da se domogne topline, zmija je krenula kroz otvoren prozor, ali je tu njena avantura krenula po zlu – ostala je potpuno zaglavljena.
"Ona je krenula kroz prozor, ali nije mogla da izađe", objašnjavao je Vladica.
Ukućani nisu krili zaprepašćenje veličinom ovog gmizavca. Na snimku se čuje i kako jedan od prisutnih komentariše: “A baš je velika”, što je i sam Vladica potvrdio.
Izvlačenje nije bilo nimalo jednostavno jer je zmija bila priklještena okvirom prozora, međutim Vladica je pazio da je ne povrijedi tokom oslobađanja.
U jednom trenutku je čak upozorio da zbog pritiska koji je trpjela “ne rade organi”, ali ju je pažljivim manevrisanjem uspješno i bezbjedno izvukao.
