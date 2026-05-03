Ostavili otvoren prozor: Umjesto svježeg vazduha u sobu im krenula ulaziti velika zmija

Zamislite da noću ostavite otvoren prozor samo da biste provjetrili kuću, a umesto svježeg vazduha u sobu krene da vam ulazi velika zmija.

Upravo ovakav prizor zatekao je jednu porodicu u Srbiji, a on je zabilježena i kamerom, prenosi Blic.

Kako bi im pomogao da se “riješe” nezvanog gosta, u pomoć je ponovo pritekao čuveni srpski zmijolovac Vladica Stanković.

Kako se temperature spuštaju, posebno tokom noći, zmije aktivno traže toplo sklonište. Upravo je to bio slučaj i sa ovim gmizavcem. U pokušaju da se domogne topline, zmija je krenula kroz otvoren prozor, ali je tu njena avantura krenula po zlu – ostala je potpuno zaglavljena.

"Ona je krenula kroz prozor, ali nije mogla da izađe", objašnjavao je Vladica.

“Baš je velika”

Ukućani nisu krili zaprepašćenje veličinom ovog gmizavca. Na snimku se čuje i kako jedan od prisutnih komentariše: “A baš je velika”, što je i sam Vladica potvrdio.

Izvlačenje nije bilo nimalo jednostavno jer je zmija bila priklještena okvirom prozora, međutim Vladica je pazio da je ne povrijedi tokom oslobađanja.

U jednom trenutku je čak upozorio da zbog pritiska koji je trpjela “ne rade organi”, ali ju je pažljivim manevrisanjem uspješno i bezbjedno izvukao.