Uznemirujuće! Vezao psa za auto i vukao ga kroz grad!

Na Fajsbuk stranici Šibenske šape objavljen je uznemirujući video snimak, koji prikazuje psa zavezanog za automobil. Na videozapisu se vidi kako dok automobil vozi, pas trči za njim.

Iako nije objavljeno kada je tačno snimak nastao, na stranici navode da je sve snimljeno danas.

Fajsbuk stranica je prvo objavila fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem.

Kasnije su objavili i snimak psa zavezanog za automobil.

"Ovo je DNO DNA. Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo ", stoji u objavi.