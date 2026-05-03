Čuvari tradicije i običaja mrkonjićkog kraja i danas kroz svoj rad i stvaralaštvo pokušavaju da otrgnu od zaborava ono što su im preci ostavili u nasljeđe, a jedna od njih je Desanka Pešević iz Mrkonjić Grada, koja se bavi izradom ručnih radova.
Još kao djevojčica u rodnom selu Sanica kod Ključa, ispod Grmeča, Desanka se zanimala za ručne radove, posmatrajući baku, majku i druge žene kako pletu, vezu, šiju i tkaju.
"Već u trećem razredu osnovne škole baka me učila da pletem, a majka i strina su mi pokazivale kako da tkam na taru, odnosno kako se izrađuje jedna torba za nošenje. Poslije sam uz majčinu pomoć učila da vezem, a kad sam se udala, tad sam počela da heklam i šijem", ispričala je Peševićeva Srni.
"Raduje me činjenica da ljudi još vole ručne radove, da poštuju tradiciju i običaje, kao i da cijene uloženi trud i rad, jer da bi sve izgledalo autentično i lijepo, ponekad je potrebno dosta vremena, strpljenja, odricanja", navela je Peševićeva.
Ona je dodala da dosta svojih ručnih radova poklanja rodbini i prijateljima, dok neke uspije i da proda u Mrkonjiću, susjednim opštinama, dok neki pronađu put i do inostranstva.
Peševićeva je navela da u mrkonjićkom kraju i šire znaju da se ona bavi izradom ručnih radova, ali da svoj rad odnedavno objavljuje i na društvenoj mreži "Fejsbuk".
"Uglavnom sve znam da radim od ručnih radova, heklam, pletem, vezem, tkam, šijem, i sve ono što zamislim uspijem i da uradim. Posebno sam ponosna na svoje pletene čarape za folklor, koje radim sa različitim motivima trudeći se da sačuvam duh tradicije kroz šare", pojasnila je Peševićeva.
Prema njenim riječima, počela je da plete i priglavke sa neobičnim porukama, šarama i drugim motivima koje uglavnom traže ljudi koji žive u inostranstvu.
Po dolasku proljeća izložbeni štand seli na Balkanu kod Mrkonjić Grada, gdje sve ono što uradi izlaže.
