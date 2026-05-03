Opet duga čekanja u kolonama: Velike gužve na izlazima iz BiH

Autor:

ATV
03.05.2026 07:59

Komentari:

0
Foto: AMS RS

Od ranih jutarnjih časova u nedjelju bilježe se kolone vozila na izlazima iz BiH.

To je rezultat produženog vikenda odnosno praznika koji je iza nas i povratka velikog broja pripadnika građana BiH u EU.

Duga čekanja na izlasku iz BiH i ulasku u Hrvatsku bilježe se na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Brod, Orašje, Svilaj, Brčko, Izačić, Maljevac.

Iz BIHAMK-a su već apelovali na vozače da koriste alternativne pravce i tako rasterete magistralni put Mostar - Sarajevo.

"Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas (03.05.) putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M-17, na relaciji Mostar - Sarajevo.

Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice: Kupres - Bugojno - Rostovo - Vitez - Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja.

