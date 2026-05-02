Obezbijediti zakonsku zaštitu i bolje plate za novinare

Okrugli sto pod nazivom "Od dostojanstvenog rada do profesionalnog novinarstva" okupio je predstavnike medijske zajednice, sindikata i stručnjake koji ukazuju na izazove u ovoj oblasti.

Događaj je organizovao Sindikat medija i grafičara Republike Srpske povodom obilježavanja trećeg maja dana medija, s ciljem da se otvore ključne teme radnih prava, sigurnosti zaposlenih i profesionalnih standarda u novinarstvu.

Poseban akcent stavljen je i na male cijene rada u ovoj profesiji koje bi kako predstavnici sindikata ističu morale biti veće. Kada novinari i mediji ne bi bili zavisni od finansija onda bi mogli govoriti o određenim pomacima kada govorimo o slobodi medija istakli su iz sindikata.

"Ono što nam predstavlja problem su minimalna primanja kod svih zaposlenih u medijima u medijskoj i grafičkoj djelatnosti minimalac nije dovoljan za dostojanstven život od svog rada. Minimalac je dovoljan za preživljavanje, ova profesija zaslužuje dostojanstvenu platu i to zaslužuje brojne druge benefite", kaže Merima Dodik, predsjednik sindikata medija i grafičara.

Okruglom stolu prisustvovale su i kolege iz Srbije koje su razmjenom iskustava upotpunile djelovanje. Zajednički ističu da je cilj doći do granskog kolektivnog ugovora. Neophodno je raditi i na pitanju gdje bi bila definisana cijena rada ispod koje se ne bi mogla isplaćivati primanja zaposlenim u medijima. Ali nisu samo niska primanja problem zaposlenih u medijima.

"Niske plate za posao koji mi radimo a ogroman je posao su niske ali nisu jedini problem, nesiguran rad i angažovanje novinara na osnovu privremenim i povremenim poslovima je veliki problem. Imamo i napade i pritiske na novinare a to je isto jako veliki problem kako zaštiti novinare", kaže Dragana Čabarkapa, direktor Sindikata novinara i medijskih radnika Srbije.

Zaključci sa današnjeg skupa i skretanje pažnje na izazove sa kojima se susreću zaposleni u ovom sektoru važan su korak ka unaprjeđenju uslova rada u medijima i jačanju profesionalnih standarda novinarstva.