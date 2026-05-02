Dodik u posjeti Milvokiju: Srpska je uvijek uz svoj narod, ma gdje on bio

Sa druge strane okeana, na hiljade kilometara od Balkana, daleko od otadžbine, ali sa istim korijenom. Upravo tu, u srcu srpske zajednice u američkoj saveznoj državi Viskonsin, Milorad Dodik posjetio je srpsku zajednicu.

Više od jednog vijeka Srbi u Americi, čuvaju identitet našeg naroda. Saborni hram Svetog Save podignut još je 1912. godine. Srbi su ovdje stigli još krajem 19. vijeka. Adresa je to na kojoj se čuva jezik, običaj i osjećaj pripadnosti. A uz njega i škola. Mjesto gdje nove generacije uče ko su, šta su i odakle dolaze. I upravo tu sliku, kaže, nosi sa sobom, djecu koja su ga dočekala pjesmom i himnom.

"Ponosan sam što sam ovde među vama, jer ste vi ponosan dio našeg naroda", rekao je Dodik.

Republika Srpska je uvijek uz svoj narod, ma gdje on bio, kaže Dodik. Za srpsku zajednicu u Americi ovakve posjete nisu protokolarne. Potvrda je ovo da nisu zaboravljeni.

"Pozitivno sam se iznenadio. Naravno, nisam ni očekivao ništa manje. Iznenadio me je veliki broj ljudi koji je došao da dočeka i pozdravi gospodina Dodika", kaže mitropolit Longin.

Da je riječ o dobro organizovanoj i povezanoj zajednici, saglasni su i diplomatski predstavnici.

"Danas se radujemo obraćanju predsjednika srpskoj zajednici ovde u Milvokiju, u sredini u kojoj zaista žive ljudi iz srpske zajednice iz svih krajeva našeg regiona. Zaista su dobro organizovani", kaže Tatjana Telić, generalni konzul BiH u Čikagu.

Posjeta nije ostala samo na simbolici. Otvorena je i konkretna tema; podrška školi „Sveti Sava", koja je već decenijama jedan od nosećih stubova zajednice.

"Oduševljen sam načinom na koji ljudi žive za ovu zajednicu i kako se okupljaju. Podržavamo i spreman sam da, u ime Republike Srpske, odnosno sa ljudima koji rade u institucijama, podržimo aktivnosti na sanaciji škole 'Sveti Sava'", kaže Dodik.

Milvoki je jedan od najjačih primjera kako dijaspora funkcioniše. Daleko od matice, ali bez prekida sa njom. Ljudi iz različitih krajeva regiona, pod istim krovom, sa istim identitetom. Dodikova posjeta Sjedinjenim Državama se nastavlja. Naredna adresa biće manastir Nova Gračanica kod Čikaga.