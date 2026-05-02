Sutra sunčano i toplije, u utorak kiša na zapadu

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje sunčano i toplo, a nova promjena vremena sa kišom moguća je od utorka, 5. maja.

Sutra ujutru biće vedro i svježe, a na visoravnima na istoku i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini se ujutru očekuje umjerena bura, a tokom dana umjeren južni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je oblačnije u centralnim, zapadnim i istočnim područjima, dok je u ostalim dijelovima do umjereno oblačno i sunčano.

Svježe jutro očekuje se i u poned‌jeljak, 4. maja, nakon kojeg će uslijediti još toplije uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim pred‌jelima od nula, a dnevna od 22 do 28, u višim pred‌jelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Toplo će biti i u utorak, 5. maja, ali uz promjenljivo oblačno vrijeme i sunčane periode. Kiša i pljuskovi mogu se očekivati na zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim pred‌jelima od tri, dnevna od 19 na zapadu do 27 na istoku, u višim pred‌jelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 6. maja biće promjenljivo do pretežno oblačno, lokalno uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, u višim pred‌jelima od četiri, a dnevna od 17 na zapadu do 26 na istoku, a u višim predelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Temperature vazduha danas u 14.00 časova: Čemerno 10, Kalinovik i Han Pijesak 11, Gacko i Sokolac 13, Kneževo 14, Srebrenica i Sarajevo 16, Mrakovica, Rudo i Livno 17, Višegrad, Mrkonjić Grad, Foča 18, Bileća, Ribnik, Šipovo, Jajce i Tuzla 19, Bijeljina i Srbac 20, Doboj i Trebinje 21, Banjaluka, Prijedor i Sanski Most 22, Novi Grad i Mostar 23 stepena Celzijusova.