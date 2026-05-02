Sutra sunčano i toplije, u utorak kiša na zapadu

02.05.2026 14:54

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje sunčano i toplo, a nova promjena vremena sa kišom moguća je od utorka, 5. maja.

Sutra ujutru biće vedro i svježe, a na visoravnima na istoku i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini se ujutru očekuje umjerena bura, a tokom dana umjeren južni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do osam, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je oblačnije u centralnim, zapadnim i istočnim područjima, dok je u ostalim dijelovima do umjereno oblačno i sunčano.

Svježe jutro očekuje se i u poned‌jeljak, 4. maja, nakon kojeg će uslijediti još toplije uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim pred‌jelima od nula, a dnevna od 22 do 28, u višim pred‌jelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Toplo će biti i u utorak, 5. maja, ali uz promjenljivo oblačno vrijeme i sunčane periode. Kiša i pljuskovi mogu se očekivati na zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim pred‌jelima od tri, dnevna od 19 na zapadu do 27 na istoku, u višim pred‌jelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 6. maja biće promjenljivo do pretežno oblačno, lokalno uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, u višim pred‌jelima od četiri, a dnevna od 17 na zapadu do 26 na istoku, a u višim predelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Temperature vazduha danas u 14.00 časova: Čemerno 10, Kalinovik i Han Pijesak 11, Gacko i Sokolac 13, Kneževo 14, Srebrenica i Sarajevo 16, Mrakovica, Rudo i Livno 17, Višegrad, Mrkonjić Grad, Foča 18, Bileća, Ribnik, Šipovo, Jajce i Tuzla 19, Bijeljina i Srbac 20, Doboj i Trebinje 21, Banjaluka, Prijedor i Sanski Most 22, Novi Grad i Mostar 23 stepena Celzijusova.

Više iz rubrike

Испуцала земља усљед земљотреса

Društvo

Zemljotres pogodio BiH

2 h

0
Преминуо умро Данко Миланковић

Društvo

Preminuo Danko Milanković

2 h

0
Народни посланик Ђорђе Вучинић позира за камеру АТВ-а са својом изабраницом Иреном Круљ

Društvo

Oženio se Đorđe Vučinić

4 h

2
Дрво Храста у пољани током љета

Društvo

Stižu ljetne temperature! Očekuje se i do 30 stepeni

4 h

0

16

57

Deponija u Lazarevu! Građani negoduju zbog nagomilanog otpada

16

43

Otet naftni tanker kod obale Jemena

16

37

Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

16

34

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

16

31

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

