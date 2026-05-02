Stižu ljetne temperature! Očekuje se i do 30 stepeni

Proteklih dana budila su nas prohladna jutra, dok smo sporadično poslijepodne imali značajno toplije vrijeme.

Prohladno vrijeme nastaviće se i tokom vikenda. Smjenjivaće će se sunčani i oblačni intervali. Maksimalna temperatura iznosiće 20 stepeni, dok će se minimalna kretati od 5 do 7.

Nažalost, prizemni mraz očekuje se ponegdje i u nedjelju, ali i u ponedjeljak ujutro.

Već od ponedjeljka kreću ljetni dani. Maksimalna temperatura iznosiće 26 stepeni, a na nekim mjestima i 28!

Bitno je i što će minimalna nakon ponedjeljka dobiti dvocifren broj. Dnevna temperatura će se kretati do 24 stepena, dok će minimalna iznositi 12.

Iako su najavljene moguće padavine tokom naredne sedmice, očekuje se da ne dolazi do značajnijeg pada temperature.

On će sve sve vrijeme zadržavati iznad 20 stepeni, dok bi naredna subota mogla da donese i visokih 30 stepeni! Prema trenutnim projekcijama mogu se očekivati i padavine tog dana.