Hadžija izašao iz zatvora, pa se odmah pojavio na TikToku

02.05.2026 10:19

Фикрет Хаџић прича у Тикток видеу
Foto: Printsscreen/Tiktok

Fikret Hadžić, poznatiji u javnosti kao Hadžija, nakon što je 24 godine proveo u zatvoru i odslužio svoju kaznu, obratio se javnosti putem TikToka.

Tamo se zahvalio na podršci i govorio o izazovima povratka u svakodnevni život.

U svom obraćanju istakao je da povratak u društvo nakon dugogodišnjeg boravka iza rešetaka nije nimalo jednostavan, ali da, uprkos svemu, zadržava optimizam.

- Zaista je teško nakon toliko godina ponovno stati na svoje noge, ali imam nadu da će biti dobro - poručio je Hadžić.

@fikret.hadzic17

hvala svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrske, kako novcane tako i moralne. zaista je tesko nakon toliko godina ponovo stati na svoje noge ali imam nadu da ce biti dobro i vi mi puno pomazete u tome i cinite da budem pozitivan i osjecam se dobrodoslim. izvinite ako ne mogu svima odgovoriti na poruke ali cijenim svaku lijepu rijec i citam sve. nadam se da cemo se na ovom profilu ubuduce jos vise kontaktirati i druziti

♬ original sound - Fikret Hadzic

On se u objavi zahvalio svima koji su mu, kako navodi, pružili moralnu i finansijsku podršku, te dodao da je ostavio broj računa i deviznog računa za one koji žele pomoći njegov novi početak.

Hronika

"Nemoj Hadžija, nećemo više": Fikret Hadžić nakon 24 godine izašao iz zatvora

- Zahvaljujem svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrške, kako novčane tako i moralne - naveo je.

Njegovo obraćanje u kratkom roku izazvalo je veliki interes korisnika društvenih mreža, uz brojne reakcije i podijeljena mišljenja javnosti.

Dok jedni smatraju da svaka osoba nakon odslužene kazne zaslužuje novu priliku, drugi izražavaju rezervu i postavljaju pitanja o granicama podrške, piše Avaz.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio širu društvenu raspravu o reintegraciji bivših zatvorenika, njihovom položaju u društvu, ali i spremnosti zajednice da pruži drugu šansu.

