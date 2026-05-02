Tarik Prusac osumnjičeni za ubistvo novinarke Elme Godinjak danas pred Tužilaštvom

Tarik Prusac, koji se sumnjiči za ubistvo novinarke Elme Godinjak na Dobrinji, danas, 2.maja biće predat u Tužilaštvo Kantona Sarajevo, prenose federalni mediji.

Nakon stravičnog ubistva koje se juče dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, jutros se oglasilo i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

"U toku dana osumnjičeni za ubistvo 41-godišnjakinje bit će predat u nadležnost KTKS. Istovremeno će u toku dana biti obavljena i obdukcija tijela ubijene", potvrdila je jutros portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Hronika Ovo je ubijena novinarka Elma Godinjak, uhapšen Tarik Prusac

Ovaj stravičan zločin juče je potresao mještane Dobrinje, naročito jer se ubistvo dogodilo za praznik 1. maj, a ubica je pobjegao s mjesta zločina među ljude.

Na šetalištu Dariva, gdje je bilo puno šetača i građana koji su svoj slobodan dan odlučili provesti s porodicom i prijateljima, uznemirila je vijest da je počinilac na slobodi.

Prema saznanjima "Avaza", Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji.

Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gdje je jeo ćevape zajedno s djevojčicom koju je poveo sa sobom. Podsjećanja radi djevojčica ima samo pet godina.

Na svu sreću, djevojčica nije povrijeđena. U javnosti su se bile pojavile brojne dezinformacije da je ranjen brat ubijene. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, potvrdili su da prilikom izvršenja krivičnog djela nije bilo ranjavanja bilo koje muške ili neke druge osobe.

Na šetalištu Dariva trajala je opsežna policijska potraga za osumnjičenim, a policija je vraćala građane iz tog područja tokom trajanja pronalaska osumnjičenog.

Hronika Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

Juče se oglasio MUP KS sa zvaničnim saopštenjem za javnost.

"U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine. U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad. Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci. Uviđaj, kojim rukovodi tužilac KTKS, još traje - istakli su iz MUP-a KS juče.