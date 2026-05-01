Uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge, pronađeno i dijete

01.05.2026 19:47

Ухапшен Тарик Прусац, осумњичен за убиство супруге, пронађено и дијете
Foto: Youtube / Printscreen / Avaz

Nakon intenzivne policijske potrage, na Darivi je uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, te nakon toga odveo njihovu petogodišnju kćerku.

Dijete je pronađeno nepovrijeđeno.

Убијена новинарка Сарајево

Hronika

Poznat identitet osumnjičenog za ubistvo novinarke u Sarajevu: Ranio brata, oteo dijete

- U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Ljekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine

U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (1977) zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad.

Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci – potvrđeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvijek je u toku.

Tarik Prusac

Ubijena žena u Sarajevu

Ubijena novinarka Sarajevo

Sarajevo

Pucnjava

Pročitajte više

Ротација полиције Републике Српске

Hronika

Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

3 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

4 h

0
Синиша Берајн

Društvo

Otvorena zajednička laboratorija za pametnu poljoprivredu: Sjedište u Istočnom Sarajevu

23 h

0
Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

Hronika

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

4 d

1

Više iz rubrike

дијете мало дијете

Hronika

Našlo kesicu sa otrovom i progutalo: Dijete (4) se otrovalo mišomorom, hitno prebačeno u bolnicu

2 h

0
Познат идентитет осумњиченог за убиство новинарке у Сарајеву: Ранио брата, отео дијете

Hronika

Poznat identitet osumnjičenog za ubistvo novinarke u Sarajevu: Ranio brata, oteo dijete

2 h

0
Руксак торба природа

Hronika

Prvomajski šok: D‌jeca pronašla ranac u prirodi, roditelji odmah zvali policiju!

3 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Hronika

Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

3 h

0

21

43

Ovo je ubijena novinarka Elma Godinjak, uhapšen Tarik Prusac

21

37

Saša Obradović zagrmio: Košarkaška i ljudska bruka, sramotno ponašanje

21

30

Jedna rupa na putu može da napravi ozbiljan kvar na autu: Evo šta prvo strada

21

03

Advokatica ubijene Elme Godinjak: "Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska"

20

58

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

