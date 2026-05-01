Logo
Large banner

Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

Autor:

ATV
01.05.2026 17:04

Komentari:

0
Foto: Pexel/Pixabay

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba potvrđeno je za Kliks.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je povrijeđen.

Na mjestu nesreće su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu.

Potom je došao njen brat na koga je napadač takođe pucao. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Takođe, Kliks nezvanično saznaje da je muškarac koji je pucao pobjegao s mjesta zločina te je pokrenuta potraga za njim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Pucnjava

Pucnjava Sarajevo

Ubijena žena u Sarajevu

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner