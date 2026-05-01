Pucnjava u BiH: Ubijena žena, njen brat povrijeđen, napadač pobjegao?

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba potvrđeno je za Kliks.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je povrijeđen.

Na mjestu nesreće su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu.

Potom je došao njen brat na koga je napadač takođe pucao. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Takođe, Kliks nezvanično saznaje da je muškarac koji je pucao pobjegao s mjesta zločina te je pokrenuta potraga za njim.