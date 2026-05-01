Svi danas pravimo ogromnu grešku sa mesom sa roštilja

Svi mi volimo bogatu trpezu, a kada dođe Prvi maj obično pripremimo mnogo više hrane nego što zaista možemo da pojedemo

Gosti dolaze i odlaze, obroci stoje na stolu satima, a domaćini često zaborave na vrijeme dok se druže i uživaju. Međutim, upravo ta nepažnja i previše opušten pristup ostacima obroka mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Američka agencija za hranu i lijekove strogo preporučuje da se sva kvarljiva jela koja ostanu na sobnoj temperaturi duže od dva sata obavezno bace.

Naša poznata nutricionistkinja Jasna Vujičić objašnjava da se bakterije ubjedljivo najbrže množe na temperaturama između pet i šezdeset stepeni Celzijusa i da ih na svakih dvadeset minuta ima duplo više. Ona ističe stravičan podatak da od samo jedne jedine bakterije za sedam sati u jelu ostavljenom na sobnoj temperaturi nastaje preko dva miliona novih bakterija.

Česta je zabluda da ćete kasnije uspjeti da ubijete sve mikroorganizme ponovnim zagrijavanjem, jer toksine nastale razmnožavanjem tih istih bakterija jednostavno ne možete uništiti toplotom.

Mnogi ljudi ostatke sa stola po navici brzinski prekriju aluminijumskom folijom i tako ih ostave, ali to je ogromna greška. Poznata dijetetičarka Lindzi Malon upozorava da bakterije koriste vazduh za razmnožavanje, a folija nikada ne može u potpunosti da izoluje obrok od vazduha, piše ŽenaBlic

Zlatno pravilo dijetetičarke Lindzi Malon glasi da ostatke uvijek treba pakovati isključivo u plitke i hermetički zatvorene posude kako bi se ubrzao proces hlađenja i efikasno spriječio razvoj štetnih mikroorganizama. .

Bezbijedno čuvanje roštilja

Najveća greška se pravi odmah nakon obroka, jer ispečeni komadi mesa ne smiju da ostanu na sobnoj temperaturi duže od sat do dva. Pre nego što ih odložite na hladno, obavezno ih prohladite. Ukoliko je komad pečenja izuzetno veliki, isjecite ga na manje porcije jer se tako znatno brže hladi, čime se drastično smanjuje rizik od bujanja bakterija.

U frižideru roštilj i pečenje mogu bezbjedno da stoje najviše tri do četiri dana, a najbolje je da te hermetičke posude držite na samoj gornjoj polici, što dalje od sirovih namirnica.

Ako na vrijeme shvatite da nećete uspeti sve da pojedete, zamrzivač je ubjedljivo najsigurnije rješenje. Pečeno meso može biti zamrznuto i do tri mjeseca uz apsolutno minimalan gubitak kvaliteta.

Pravilno podgrijavanje

Podgrijavanje je neizostavni dio naše svakodnevice, ali stručnjaci apeluju da je najbolje podgrijavati isključivo onoliko koliko zaista planirate da pojedete u tom jednom trenutku. Svaki put kada jelo zagrijavamo pa ga ponovo vraćamo na hlađenje, dramatično povećavamo rizik od buđenja opasnih neprijatelja kao što su salmonela, listerija i ešerihija koli.

Ako želite da podgrijete ostatke pečenja i roštilja a da pritom savršeno zadržite njegovu sočnost, rerna je mnogo bolji izbor od mikrotalasne koja će samo isušiti vlakna. Ukoliko se oslanjate na rernu, isjecite komade, upakujte ih u aluminijumsku foliju sa malo bujona, sosa ili putera i zagrijavajte na sto osamdeset stepeni oko pola sata.

Često se postavlja i pitanje da li gotovo jelo može ostati u potpuno isključenoj rerni satima prije posluživanja. Kulinari savjetuju da se to izbjegava jer se unutra stvara idealno toplo okruženje za opasne mikroorganizme, već predlažu opciju za održavanje toplote na oko devedeset stepeni Celzijusa.

Na samom kraju, bez obzira na ogroman trud koji ste uložili, morate znati kada je vrijeme da se oprostite od jučerašnjeg ručka. Sluzava tekstura, neobična lepljivost, neprijatan kiselkast miris i promjene boje u vidu bijelih ili plavo zelenih mrlja apsolutno su sigurni znakovi da je hrana propala. U takvim situacijama nikada ne rizikujte, već sve odmah bacite.