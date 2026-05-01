Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

01.05.2026 14:58

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 22 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti hladno, na istoku oblačno, a u ostalim predjelima vedro.

Na istoku je samo ponegdje moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do sedam, u višim predjelima od minus tri, a najviša dnevna od 15 na istoku do 22 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak i Čemerno osam, Sokolac devet, Gacko i Kneževo 10, Mrakovica 12, Srebrenica i Sarajevo 13, Mrkonjić Grad i Rudo 14, Ribnik i Foča 15, Bijeljina, Bileća i Višegrad 16, Banjaluka, Doboj i Srbac 17, Novi Grad, Prijedor i Trebinje 18 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih.

