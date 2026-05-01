Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

ATV
01.05.2026 14:57

Foto: screenshot

Osnovna škola fra Didaka Buntića, koja se nalazi u Čitluku, zabranila je svim učenicima korištenje mobilnih telefona tokom nastave.

"Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića je 16. marta 2026. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i u saradnji sa Savjetom roditelja Škole, jednoglasno donio odluku za učenike Škole o potpunoj zabrani unošenja mobilnih telefona i ostalih digitalnih uređaja u prostorije Škole", stoji u objavi ove škole.

Shodno tome, Školski odbor je pristupio usvajanju novog Kućnog reda Škole, kao i izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškim mjerama dana 27. aprila 2026. godine.

Zabranom su obuhvaćeni svi učenici, osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga koji se dokazuju potvrdom zdravstvenih ustanova, saopštili su.

“Novim Kućnim redom se takođe učenicima zabranjuje šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava (cigarete, elektronske cigarete), pretijesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječijem uzrastu”, dodaje se u objavi.

Kako navode, cilj ovih zabrana je podsticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način.

“Neka djeca budu i ostanu što duže djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima koji im kradu najljepše dane djetinjstva”, poruka je učitelja i Uprave Škole.

Odluka Škole stupa na snagu u ponedjeljak, 4. maja 2026. godine.

