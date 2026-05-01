Tuga: Djevojčici Ajli koja je dirnula region medvjed usmrtio ovcu

Porodica četrnaestogodišnje Ajle iz Odžaka, koja je nedavno zahvaljujući donacijama uspjela formirati malo stado ovaca, suočila se s novim problemom – napadom medvjeda.

Prema riječima porodice, medvjed je upao u selo i napao stado, pri čemu je usmrtio jednu ovcu.

Brzom reakcijom komšija, koji su odmah obavijestili Ajlinog brata Zaima, spriječena je veća šteta.

Podsjetimo, Ajlina priča ranije je dirnula mnoge ljude širom regiona, nakon što je izrazila želju da ima jednu ovcu.

Zahvaljujući donacijama dobrih ljudi, porodica je uspjela okupiti stado od 11 ovaca, kao i dodatnu pomoć u hrani i opremi.

Ovaj incident dodatno je uznemirio porodicu, koja sada strahuje za sigurnost preostalih životinja.

Zaim je uputio apel nadležnim službama i lovcima da preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječili slični napadi u budućnosti.