Полиција упутила Апел: Нестао младић из БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
И јутрос траје потрага за младићем Ајдином Куртагићем чији је нестанак пријављен полицијској станици Бихаћ.
Из Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона упутили су апел грађанима да, ако имају било какве информације о њему, одмах позову 122, те упутили сљедеће саопштење:
"Дана 30. априла полицијској станици Бихаћ је пријављен нестанак лица Куртагић Ајдино који се у ноћи 28/29.04.2026. године око 01,30 сати удаљио од куће лоциране у насељу Озимице 1. Наведено лице је висине око 180 центиметара, смеђа коса и смеђе очи. На себи је имао доњи дио тренерке сиве боје, дуксерица тамно сиве боје и зелене патике.
Након запримљене информације на терену су упознате све полицијске патроле, које су се интензивно укључиле у потрагу за несталим лицем Куртагић Ајдино. Полицијски службеници ће и даље наставити потрагу за несталим лицем, као и на прикупљању корисних информација о кретању истог.
Овим путем апелујемо на све грађане који имају било какву информацију о Ајдиновом кретању да одмах позову полицију на број телефона 122".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Савјети
4 ч0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Тренутно на програму