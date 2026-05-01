Полиција упутила Апел: Нестао младић из БиХ

01.05.2026 11:33

Нестао Ајдино Куртагић из Бихаћа
И јутрос траје потрага за младићем Ајдином Куртагићем чији је нестанак пријављен полицијској станици Бихаћ.

Из Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона упутили су апел грађанима да, ако имају било какве информације о њему, одмах позову 122, те упутили сљедеће саопштење:

"Дана 30. априла полицијској станици Бихаћ је пријављен нестанак лица Куртагић Ајдино који се у ноћи 28/29.04.2026. године око 01,30 сати удаљио од куће лоциране у насељу Озимице 1. Наведено лице је висине око 180 центиметара, смеђа коса и смеђе очи. На себи је имао доњи дио тренерке сиве боје, дуксерица тамно сиве боје и зелене патике.

Након запримљене информације на терену су упознате све полицијске патроле, које су се интензивно укључиле у потрагу за несталим лицем Куртагић Ајдино. Полицијски службеници ће и даље наставити потрагу за несталим лицем, као и на прикупљању корисних информација о кретању истог.

Овим путем апелујемо на све грађане који имају било какву информацију о Ајдиновом кретању да одмах позову полицију на број телефона 122".

