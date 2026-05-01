Logo
Large banner

Трик роштиљ мајстора за најбоље пљескавице: Потребна вам је само коцкица леда

Аутор:

АТВ
01.05.2026 10:51

Коментари:

0
Пљескавица роштиљ
Фото: Jens Mahnke/Pexels

Иако се на први поглед може чинити необичним, искусни познаваоци роштиља користе специфичне методе како би месо добило врхунску арому. Уколико планирате да за првомајски уранак припремите гозбу која се памти, примјените ове скривене вјештине правих професионалаца.

Лед и путер за савршену сочност

Можда звучи нелогично да се лед нађе на врелом роштиљу, али зналци тврде да је управо то кључ успјеха. Ако на средину пљескавице током печења поставите коцку леда, спријечићете њено исушивање, а месо ће остати меко и пуно сокова. Исти учинак можете постићи и употребом путера – комадић маслаца на врху меса учиниће сваки залогај неодољивим и богатим.

Воћни додатак и тајна добре организације

Још један трик у који се мајстори заната заклињу јесте прскање меса соком од јабуке док је на ватри. Ова метода додатно хидрира месо и даје му дискретну, али упечатљиву ноту. Када припремате храну за већи број људи, кључ је у доброј припреми. Мајстори савјетују да месо готово потпуно испечете на умјереној ватри прије доласка гостију и склоните га са стране. Чим дође вријеме за јело, комаде само накратко вратите на јаку жар како би све било послужено истовремено, топло и свјеже, без дугог чекања.

Избјегните исушивање меса

Препеченост је најчешћи проблем код кућних роштиља, али постоји лако рјешење. Распоредите угаљ тако да један дио решетке буде под слабијом температуром. Ту "хладнију" зону користите за одлагање већ готових комада – месо ће остати загријано до самог сервирања, али без ризика да изгуби влагу и постане тврдо.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

роштиљ

месо

Први мај

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner