Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 22 bebe

Autor:ATV
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 11 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Istočnom Sarajevu, Doboju i Prijedoru, a po jedna u Foči i Trebinju.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i pet dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dječak i djevojčica, u Doboju dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice, u Foči jedna djevojčica i u Trebinju jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Gradišci i Nevesinju.
