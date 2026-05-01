Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Од петка, првог маја, на снагу ступа мјера Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске која ће промијенити начин исплате за неке кориснике.
Наиме, како је раније најављено из Фонда, од 1. маја прекида се пракса исплате пензија путем пуномоћи. Од тог датума пензије ће се исплаћивати искључиво на име и лични рачун пензионера.
Фонд ПИО је ово најавио још у фебруару ове године.
Из Фонда су тада објаснили да је циљ ове мјере већа сигурност корисника и спречавања могућих злоупотреба.
Пензионери који су до сада користили ову опцију имали су рок до 30. априла да доставе своје податке о личном рачуну.
Како је појашњено, овај корак је кључан како би им се осигурала несметана исплата пензија након што нова правила ступе на снагу почетком маја.
Без достављених података о рачуну исплата би могла бити обустављена док се не испуне тражени услови, стога се корисницима савјетује да не одгађају овај поступак.
Директор Фонда ПИО Републике Српске Младен Милић раније је објаснио је да се ова мјера доноси првенствено с циљем унапређења правне сигурности самих корисника.
Како је рекао, директна исплата на личне рачуне пензионера пружа додатну заштиту њихових права те истовремено служи као ефикасан механизам за спречавање могућих злоупотреба и неоснованих исплата новчаних средстава, осигуравајући да пензија стигне директно ономе коме је и намијењена.
Како би се осигурало да су сви погођени пензионери правовремено информисани, Завод је подузео и конкретне кораке обавјештавања. Опуномоћеницима пензионера који пензију примају путем поште на предњој страни уплатнице/чека за јануарску, фебруарску и мартовску пензију одштампано је обавјештење о надолазећој промјени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму