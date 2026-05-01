Откривено због чега је угашен профил на Инстаграму малом хеклачу Виктору

Аутор:АТВ
Прича о дјечаку Виктору, чија је вјештина са хеклицом и вуницом очарала читав регион, добила је неочекиван обрт. Иако је постао права интернет сензација брзином свјетлости, Виктор се суочио са хладним тушем дигиталног свијета. Његов налог је угашен не једном, већ два пута, остављајући стотине хиљада пратилаца у потпуном шоку.
Виктор је доказао да стари занати и те како могу бити популарни у модерном добу. Његови видео снимци, у којима с невјероватном смиреношћу и прецизношћу ствара уникатне комаде, привукли су више од 400.000 људи за мање од недјељу дана. Његова скромност и радна етика постали су примјер позитивног садржаја, а подршка је свакодневно стизала из свих крајева свијета.
Након што је први профил изненада нестао, а убрзо потом и резервни налог, интернетом су почеле да круже бројне теорије завјере. Многи корисници су у коментарима сумњали на завидну конкуренцију која намјерно пријављује садржај, док су други кривили алгоритамске грешке или злонамјерне хакере. Ипак, истина је далеко једноставнија и нема никакве везе са Викторовим понашањем или квалитетом онога што он објављује.
Иако је Виктор пристојан и вриједан дјечак који није кршио општепозната правила о комуникацији на интернету, спотакао се о један од најстрожих темеља Инстаграмове политике. Према званичним условима коришћења ове платформе, корисници морају имати најмање 13 година да би посједовали налог. С обзиром на то да је Виктор млађи од ове старосне границе, пријаве које су пристизале аутоматски су покренуле механизам за гашење профила.
Стручњаци за друштвене мреже објашњавају да рјешење ипак постоји, али захтјева строго поштовање протокола. Налозима дјеце млађе од 13 година дозвољено је присуство на платформи искључиво ако је у самом опису профила јасно истакнуто да налогом управљају родитељи или законски старатељи. Након што је проблем ријешен, Виктор је на новом профилу наставио да окупља пратиоце, а његова прича остаје важна лекција за све младе креативце и њихове родитеље да су у дигиталном свијету правила неумољива, без обзира на огроман таленат и добру намјеру.
