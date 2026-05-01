Забрана превоза експлозивних материја и војне опреме

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:24

На подручју Републике Српске данас је забрањен превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају поводом обиљежавања Међународног празника рада.

Дозвољен је само превоз противградних ракета, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају биће забрањен и 9. маја поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме.

Први мај

Међународни празник рада

МУП Републике Српске

Више из рубрике

ГП Градишка гужва на улазу у БиХ 1. мај 2026.

Друштво

И јутрос вишечасовна чекања на граници

7 ч

0
Данас славимо Преподобног Јована: Изговорите ове ријечи за срећу и здравље

Друштво

Данас славимо Преподобног Јована: Изговорите ове ријечи за срећу и здравље

8 ч

0
Слободан Кесић

Друштво

"Богојављенски пливачи" пјешаче до Острога за колегу Слободана: Позовимо 1434 и помозимо Слободану

17 ч

0
Синиша Берајн

Друштво

Oтворена заједничка лабораторија за паметну пољопривреду: Сједиште у Источном Сарајеву

17 ч

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

