Забрана превоза експлозивних материја и војне опреме

На подручју Републике Српске данас је забрањен превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају поводом обиљежавања Међународног празника рада.
Дозвољен је само превоз противградних ракета, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају биће забрањен и 9. маја поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме.
