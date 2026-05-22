Pogubljenje ubice prekinuto nakon sat vremena: "Grčio se i jecao"

Guverner savezne države Tenesi odobrio je jednogodišnje odgađanje izvršenja smrtne kazne Toniju Karutersu nakon što je jučerašnji pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom prekinut jer službenici više od sat vremena nisu uspjeli pronaći venu.

Marija DeLiberato, advokatica Tonija Karutersa, rekla je da ga je vidjela kako se „grči i jeca“ dok su službenici pokušavali pronaći venu, te dodala da je bilo „strašno“ to gledati. DeLiberato je razgovarala s novinarima kada je objavljeno odgađanje izvršenja, nakon čega je počela plakati. „To je nevjerovatno. Jako sam zahvalna“, naglasila je.

U pisanom saopštenju Ministarstvo kaznenog sistema Tenesija navelo je da je medicinsko osoblje brzo uspostavilo primarnu intravensku liniju, ali nije uspjelo pronaći odgovarajuću venu za rezervnu liniju, kako nalaže državni protokol za izvršenje smrtne kazne. Pokušaji postavljanja centralne linije takođe su propali, nakon čega su službenici obustavili pogubljenje.

Već je bilo sličnih problema

Karutersovi advokati zatražili su od saveznog suda i Vrhovnog suda Tenesija da zaustave izvršenje kazne, tvrdeći da kontinuirani pokušaji pristupa veni predstavljaju „okrutno i neuobičajeno kažnjavanje“.

Američke savezne države već su više puta morale odustati od pogubljenja zbog sličnih problema. U Ajdahu su 2024. članovi medicinskog tima osam puta pokušali uspostaviti intravensku liniju za pogubljenje Tomasa Kriča, jednog od zatvorenika s najdužim stažom na smrtnoj kazni u SAD-u, prije nego što su odustali. Guverner Ajdaha Bred Litl potom je potpisao zakon kojim je strijeljanje postalo primarna metoda izvršenja smrtne kazne u toj državi.

U Alabami je guvernerka Kej Ajvi obustavila egzekucije na nekoliko mjeseci nakon što su službenici 2022. morali prekinuti pogubljenje Keneta Judžina Smita smrtonosnom injekcijom. Bio je to treći put od 2018. da Alabama nije uspjela provesti pogubljenje zbog problema s intravenskim linijama.

Nije postojao fizički dokaz koji bi ga povezao s ubistvima

Pedesetsedmogodišnji Karuters osuđen je na smrt nakon što je proglašen krivim za otmice i ubistva Marselosa Andersona, njegove majke Delois Anderson i Frederika Takera 1994. godine. Tokom suđenja branio se sam, nakon što se više puta žalio na advokate koje mu je dodijelio sud i prijetio nekolicini njih.

Nije postojao fizički dokaz koji bi Karutersa direktno povezivao s ubistvima, a osuđen je uglavnom na osnovu svjedočenja osoba koje su tvrdile da su ga čule kako priznaje ili opisuje zločine.

Među njima je bio i muškarac za kojeg se kasnije otkrilo da je policijski doušnik te je medijima rekao da je bio plaćen za svoje svjedočenje. Saoptuženi Džejms Montgomeri takođe je prvobitno bio osuđen na smrt zajedno s Karutersom, ali mu je kazna kasnije preinačena te je 2015. pušten iz zatvora, pokazuju sudski dokumenti.

Vrhovni sud: Njegovi postupci pred porotom bili su uvredljivi i samodestruktivni

Vlasti su tvrdile da je Marselos Anderson bio diler droge te da je Karuters pokušavao preuzeti ilegalnu trgovinu drogom u njihovoj četvrti u Memfisu. Karutersovi advokati naveli su da su „paranoja i deluzije“ njihovog klijenta onemogućavale saradnju s advokatima koje mu je dodijelio sud, no sudija je takvo ponašanje smatrao namjernim.

Vrhovni sud Tenesija tokom žalbenog postupka naveo je da su Karutersovi postupci pred porotom bili uvredljivi i samodestruktivni, ali da se u situaciji u kojoj se našao, našao vlastitom krivicom.

Karutersovi advokati tvrdili su u sudskim podnescima da njihov klijent vjeruje kako vlada blefira oko njegovog pogubljenja kako bi ga prisilila da prihvati sporazum o priznanju krivice koji postoji samo u njegovoj glavi.

Na taj način, smatrao je Karuters, država može izbjeći isplatu miliona dolara koje mu navodno duguje. Prema sudskim dokumentima, uvjeren je da su i njegovi advokati dio zavjere protiv njega te odbija čak i razgovarati s njima.

