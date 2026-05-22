Danas promjenljivo, oblačno i toplo

Autor:

ATV
22.05.2026 07:49

Данас промјенљиво, облачно и топло
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati promjenljivo oblačno i toplo vrijeme uz sunčane periode, dok je ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak.

Prema prognozi meteorologa, na visini postepeno jača uticaj grebena sa jugozapada uz priliv toplijeg vazduha, dok se u prizemlju zadržava polje povišenog vazdušnog pritiska pod uticajem anticiklona sa centrom iznad zapadne Evrope.

Tokom dana više sunčanih intervala očekuje se na sjeveru, a uveče i u narednoj noći doći će do postepenog razvedravanja. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i vjetrovite uslove.

Duvaće umjeren, na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini biti umjerena, povremeno i jaka do olujna bura.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 21 do 26 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima oko 16 stepeni.

U Banjaluci će veći dio dana biti promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode i toplo vrijeme. Tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguća je prolazna slaba kiša, dok se uveče očekuje razvedravanje.

Vjetar će biti umjeren, u drugom dijelu dana i pojačan sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće oko 26 stepeni Celzijusovih, prenosio Srna

