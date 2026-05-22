Logo
Large banner

Slavimo ljetnjeg Svetog Nikolu , dan kada su prenijete njegove mošti u Bari: Danas izbjegavajte ove poslove

Autor:

ATV
22.05.2026 07:18

Komentari:

0
Славимо љетњег Светог Николу , дан када су пренијете његове мошти у Бари: Данас избјегавајте ове послове
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Osim ovom događaju, današnji dan je posvećen i Svetom proroku Isaiji.

Današnji dan je za mnoge porodice mala slava ili preslava.

Za Svetog Nikolu se, između ostalog, govori da je spasio tri djevojke od prostitucije, posekao stablo opsednuto demonima, uskrsnuo troje ubijene djece, ali i da se potukao na prvom nikejskom saboru 325. godine. Naravno, poznat je i po tome što je svoje nasleđeno bogatstvo anonimno darivao sirotinji,

Smatra se zaštitnikom djece, pomoraca, devojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca i putnika. Pomagao je siromašnima, tešio narod i spasavao ga od gladi.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

Iako kalendarski ne pripada letu, zbog najčešće lepog vremena kada „pada“ današnji praznik, u narodu se naziva i letnji Sveti Nikola.

Sveti Nikola zimski praznuje se u decembru u znak sjećanja na dan svečeve smrti, a ljetnji 22. maja, kada su svetiteljeve mošti 1087. godine prenete iz grada Mira u Likiji u tada pravoslavni Bari u Italiji.

I danas mošti svetog Nikole počivaju u Bariju, sada u istoimenoj crkvi Svetog Nikole, koju su u njegovu slavu podigli građani, verujući i poštujući ovog čudotvorca i iscelitelja.

Prema predanju, smatra se da je sveti Nikola povratio vid Stefanu Dečanskom, pa je ovaj srpski kralj hram u kome su pohranjene mošti Svetog Nikole okitio srebrom i slao bogate priloge za njegovo opremanje.

Čudesa

Za vrijeme prenosa, dogodila su se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju tako i od mira koje je iz njih točilo.

Donesene u nedjelju veče, u ponedjeljak izjutra već bijahu iscjeljeni od njih četrdeset i sedam bolesnika, ljudi i žena, među kojima su bili i hromi i slijepi i gluvi i besomučni i razni drugi bolesnici; u utorak se iscjeliše dvadeset i dva bolesnika; u sredu – dvadeset i devet; a u četvrtak rano sveti Nikolaj isceli gluvonemog čovjeka, koji je pet godina bio bolestan od ovog neduga. Zatim se svetitelj Hristov Nikolaj javi jednom bogougodnom crnoriscu i reče: Eto, po volji Božjoj dođoh u ovaj grad u nedjelju u tri sata po podne, i već blagodaću Božjom dadoh iscjelenje stoje danaestorici ljudi. O ovom javljenju svetiteljevom ovaj crnorizac pričao je svima u slavu Božju i radi proslavljenja ugodnika Božjeg.

Videvši čudesa, građani Barija su u ime Svetog Nikolaja sagradili veliku i lijepu crkvu koju su skupocjeno potom ukrasili.

Vjerovanja

Na današnji dan nikako ne valja da se pere veš, čisti kuća ili radi bilo kakav kućni posao, prema vjerovanjima.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crkva

svetac

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас је Спасовдан: Ово су обичаји и вјеровања

Društvo

Danas je Spasovdan: Ovo su običaji i vjerovanja

1 d

0
Појас Пресвете Богородице

Srbija

Istorijski trenutak za Srbe: Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd poslije 650 godina

1 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Prije ponoći pogledajte u nebo i zamislite želju: Narodni običaj koji se prenosi vijekovima

2 d

0
Сергеј Лавров Русија

Svijet

Lavrov pozvao UN da reaguje na progon Ukrajinske pravoslavne crkve

3 d

0

Više iz rubrike

pita s mesom burek gibanica pita zalivena pita s mesom

Društvo

Brzi ručak: Zalivena pita s mesom

2 h

0
kolega muškarac posao ruksak

Društvo

Vic dana: Novi kolega u firmi

3 h

0
Хороскоп за 22. мај: Д‌јевице очекују проблеми на послу, Биковима стижу велики трошкови за дом

Društvo

Horoskop za 22. maj: D‌jevice očekuju problemi na poslu, Bikovima stižu veliki troškovi za dom

3 h

0
Воћар из БиХ даје људима да бесплатно беру трешње

Društvo

Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

11 h

0

  • Najnovije

09

56

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

09

54

Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

09

48

Danas ističe rok za ovjeru za učešće stranaka i nezavisnih kandidata na izborima

09

36

Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

09

32

Amidžić: Bol zbog tragedije 12 banjalučkih beba ne jenjava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner