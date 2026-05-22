Slavimo ljetnjeg Svetog Nikolu , dan kada su prenijete njegove mošti u Bari: Danas izbjegavajte ove poslove

Današnji dan je za mnoge porodice mala slava ili preslava.

Za Svetog Nikolu se, između ostalog, govori da je spasio tri djevojke od prostitucije, posekao stablo opsednuto demonima, uskrsnuo troje ubijene djece, ali i da se potukao na prvom nikejskom saboru 325. godine. Naravno, poznat je i po tome što je svoje nasleđeno bogatstvo anonimno darivao sirotinji,

Smatra se zaštitnikom djece, pomoraca, devojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca i putnika. Pomagao je siromašnima, tešio narod i spasavao ga od gladi.

Iako kalendarski ne pripada letu, zbog najčešće lepog vremena kada „pada“ današnji praznik, u narodu se naziva i letnji Sveti Nikola.

Sveti Nikola zimski praznuje se u decembru u znak sjećanja na dan svečeve smrti, a ljetnji 22. maja, kada su svetiteljeve mošti 1087. godine prenete iz grada Mira u Likiji u tada pravoslavni Bari u Italiji.

I danas mošti svetog Nikole počivaju u Bariju, sada u istoimenoj crkvi Svetog Nikole, koju su u njegovu slavu podigli građani, verujući i poštujući ovog čudotvorca i iscelitelja.

Prema predanju, smatra se da je sveti Nikola povratio vid Stefanu Dečanskom, pa je ovaj srpski kralj hram u kome su pohranjene mošti Svetog Nikole okitio srebrom i slao bogate priloge za njegovo opremanje.

Čudesa

Za vrijeme prenosa, dogodila su se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju tako i od mira koje je iz njih točilo.

Donesene u nedjelju veče, u ponedjeljak izjutra već bijahu iscjeljeni od njih četrdeset i sedam bolesnika, ljudi i žena, među kojima su bili i hromi i slijepi i gluvi i besomučni i razni drugi bolesnici; u utorak se iscjeliše dvadeset i dva bolesnika; u sredu – dvadeset i devet; a u četvrtak rano sveti Nikolaj isceli gluvonemog čovjeka, koji je pet godina bio bolestan od ovog neduga. Zatim se svetitelj Hristov Nikolaj javi jednom bogougodnom crnoriscu i reče: Eto, po volji Božjoj dođoh u ovaj grad u nedjelju u tri sata po podne, i već blagodaću Božjom dadoh iscjelenje stoje danaestorici ljudi. O ovom javljenju svetiteljevom ovaj crnorizac pričao je svima u slavu Božju i radi proslavljenja ugodnika Božjeg.

Videvši čudesa, građani Barija su u ime Svetog Nikolaja sagradili veliku i lijepu crkvu koju su skupocjeno potom ukrasili.

Vjerovanja

Na današnji dan nikako ne valja da se pere veš, čisti kuća ili radi bilo kakav kućni posao, prema vjerovanjima.

