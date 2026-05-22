Rastući Mjesec ostaje u vatrenom Lavu, ali sada nastupa 7. lunarni dan - period kada svaka izgovorena riječ dobija posebnu težinu.

Ovo je idealan trenutak za rješavanje starih sukoba, zaštitu finansijskih interesa pred nadređenima ili iskren razgovor sa partnerom.

Ovan

Petak će Ovnovima donijeti potrebu da dokažu svoju profesionalnu vrijednost. Na poslu bi neko mogao da pokuša da ospori vaše prethodne uspjehe, ali je važno da ne ćutite. Dobro argumentovan odgovor brzo će utišati kritičare.

Savjet astrologa: U raspravama se oslanjajte na činjenice i dokumenta. Veče posvetite hobiju koji vas opušta.

Bik

U fokusu će biti ulaganja u dom i udobnost. Mogući su troškovi za renoviranje ili kupovinu novih kućnih aparata, a porodični razgovori vrtiće se oko finansija.

Savjet astrologa: Razdvojite stvarne potrebe od nepotrebnog luksuza. Sve troškove dogovarajte unaprijed kako biste izbegli tenziju u porodici.

Blizanci

Blizanci će biti zatrpani pozivima i informacijama. Neočekivane vijesti mogu potpuno promijeniti planove za vikend, bilo da je riječ o porodičnim obavezama ili dodatnom poslu, piše Alo

Savjet astrologa: Ne vjerujte glasinama i sve provjeravajte sami. Dan je povoljan za kraća putovanja i rješavanje administrativnih stvari.

Rak

Rakovi bi mogli da naprave važan korak kada je riječ o zaradi. Ne ustručavajte se da jasno postavite uslove i vrednujete svoj rad.

Sajvet astrologa: Finansijske dogovore obavezno stavite na papir. Veče provedite uz ljude koji vas zaista razumiju.

Lav

Mjesec je i dalje u vašem znaku i svi će očekivati da budete lider. Na poslu i kod kuće od vas će tražiti konkretna rješenja i podršku.

Savjet astrologa: Budite velikodušni i ne dokazujte nadmoć drugima.

D‌jevica

D‌jevice će morati da rješavaju posljedice tuđih grešaka na poslu. Moguće je da stare greške ili neprijatni razgovori izađu na vid‌jelo.

Savjet astrologa: Ne upuštajte se u tračeve. Fokusirajte se samo na svoje obaveze i sačuvajte mentalni mir.

Vaga

Petak donosi test prijateljskih odnosa. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam zatraži uslugu ili poslovnu saradnju.

Sajvet astrologa: Ne mešajte prijateljstvo i novac bez jasnog dogovora. Dobar trenutak za planiranje putovanja i poslovnih događaja.

Škorpija

Škorpije očekuju važni razgovori sa nadređenima. Mogući su pregovori o novoj poziciji ili većoj odgovornosti.

Savet astrologa: Obratite pažnju na izgled i nastup. U ljubavi izbjegavajte ljubomoru i pretjeranu kontrolu.

Strijelac

Dan je povoljan za rješavanje pravnih pitanja, papirologije i administracije, posebno ako su vezani za putovanja ili inostranstvo.

Savjet astrologa: Držite se pravila i izbjegavajte sumnjive prečice.

Jarac

Jarčevi će biti suočeni sa ozbiljnim finansijskim temama – nasljedstvo, krediti ili pod‌jela imovine mogu doći u fokus.

Savjet astrologa: Ostanite smireni čak i ako vas neko provocira. Strpljenje će vam donijeti prednost.

Vodolija

Vodolije će morati da pokažu diplomatske vještine. Partner ili važna osoba mogu postaviti zahtjeve koji će delovati kao ultimatum.

Savjet astrologa: Ne reagujte impulsivno. Kompromis će vam pomoći da sačuvate mir i dobre odnose.

Ribe

Ribe će preuzeti dodatne obaveze zbog problema ili odsustva kolege. Posla će biti više nego obično.

Savjet astrologa: Ne iscrpljujte se pokušavajući da spasavate sve oko sebe. Veče provedite uz odmor i opuštanje.