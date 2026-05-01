Majka, sin i maloljetnik pripremali ubistvo Luke Bojovića?

Vračarska grupa navodno je naručila ubistvo koje su pripremali majka, sin i maloljetnik koji su danas uhapšeni u Beogradu, a kako nezvanično saznaje Telegraf sumnja se da je meta trebalo da bude Luka Bojović!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, efikasnom akcijom uhapsili su K. M. (20), O. M. (50) i maloljetno lice (17) i spriječili izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu jedne muške osobe sa teritorije Beograda.
Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu, kod maloljetne osobe pronašla dva pištolja, od kojih je jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod K. M. pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog djela.
Takođe, postoje osnovi sumnje da je O. M. pomogla sinu K. M. na taj način što je oružje odnijela na drugu lokaciju, odakle je prenijeto do adrese na kojoj ga je policija pronašla.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija osumnjičenima K. M. i O. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će maloljetno lice, u prisustvu roditelja, biti saslušano u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Odjeljenju za maloljetnike.
Podsjetimo, 2024. godine uhapšena su četvorica muškaraca zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo Luke Bojovića. Oni su osuđeni na ukupno osam godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja ubistva Luke Bojovića.
Oni su duže vrijeme pripremali likvidaciju, a jedan od njih uhapšen je u ulici gde živi Luka Bojović sa pištoljem koji je imao metak u cijevi.
Tom presudom je Nikola Pavlović osuđen za krivična djela dogovor za izvršenje krivičnog djela i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca.
Saša Kuzmanović je za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela osuđena na kaznu zatvora od godinu dana, dok je Milan Ilić je osuđen na tri godine zatvora za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Filip Karavelić je osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo dogovor za izvršenje krivičnog djela.
Tužilaštvo je prethodno odustalo od optužbe protiv petog okrivljenog Bogdana Pantovića, te je on oslobođen, prenosi Telegraf
