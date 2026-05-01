Upozorenje američkog generala: "Ako zaratimo sa Kinom..."

Visoki zvaničnik američkog Marinskog korpusa upozorio je da je kineska vojska danas ravnopravan protivnik Sjedinjenim Američkim Državama i da bi svaki budući sukob između dvije sile bio mnogo teži od trenutnih operacija protiv Irana.

General-potpukovnik Stiven Sklenka, zamjenik komandanta za instalacije i logistiku u Američkom marinskom korpusu, rekao je tokom vojne izložbe u Vašingtonu da Kina više nije samo „otprilike ravnopravan“ protivnik, već pravi rival Sjedinjenim Američkim Državama u gotovo svakom segmentu globalnog uticaja.

„Ne postoji veća prijetnja od Narodne Republike Kine. Ne slušajte gluposti da su otprilike jednaki. Jednaki su zato što nas sustižu u skoro svakom aspektu nacionalne moći“, rekao je Sklenka.

Mogući sukob sa Kinom bi bio daleko složeniji

Upozorio je da bi mogući sukob sa Kinom bio daleko složeniji i opasniji od trenutnih operacija protiv Irana. Iako je Iran mnogo slabija sila, pokazao je sposobnost da nanese ozbiljnu štetu američkim snagama i saveznicima, uključujući napade dronovima i balističkim raketama na baze širom Bliskog istoka.

„Tek nekoliko mjeseci smo u borbenim operacijama, a već imamo mrtvih i ranjenih. Iran je lansirao stotine dronova i raketa na naše baze i saveznike“, rekao je Sklenka, dodajući da se američke vojne baze više ne mogu posmatrati kao bezbjedna pozadina, već kao ključne borbene tačke.

Prema njegovim riječima, Kina ima znatno veće ekonomske, industrijske i vojne kapacitete od Irana. Posebno je naglasio brzi razvoj kineske vojne industrije, uključujući brodogradnju, proizvodnju oružja i razvoj naprednih tehnologija.

„U posljednjih 10 do 15 godina, industrijska baza Kine je nadmašila našu proizvodnju. Njihov kapacitet brodogradnje je navodno 230 puta veći od američkog“, istakao je on.

Brzo širenje kineskog nuklearnog arsenala

Takođe je upozorio na brzo širenje kineskog nuklearnog arsenala, modernizaciju podmornica i razvoj taktika ratovanja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji i rojevima dronova.

Govoreći o strategiji Pekinga, Sklenka je izjavio da kinesko rukovodstvo želi da preuzme globalno liderstvo i promijeni postojeći međunarodni poredak.

„Njihova namjera je jasna. Žele da zauzmu mjesto vodeće sile u svijetu i to ne žele da dijele ni sa kim“, rekao je on.

Posebno je upozorio na ranjivost američkih vojnih baza, naglašavajući da bi budući sukobi mogli početi nekonvencionalnim napadima.

„Prvi udar vjerovatno neće doći u obliku raketa ili bombardera. Mogao bi biti sajber napad na elektroenergetsku mrežu, kampanja dezinformacija ili napad dronom unutar same baze“, objasnio je.

On je naglasio da američka vojska mora hitno ojačati infrastrukturu, poboljšati odbranu od dronova i osigurati otpornost komunikacionih i energetskih sistema.

„Naše baze moraju postati borbene platforme. Nećemo se samo boriti sa njih, u mnogim slučajevima ćemo se boriti za njih“, zaključio je Sklenka, a prenosi Kliks.