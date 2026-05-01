Upozorenje američkog generala: "Ako zaratimo sa Kinom..."

01.05.2026 16:43

Упозорење америчког генерала: "Ако заратимо са Кином..."

Visoki zvaničnik američkog Marinskog korpusa upozorio je da je kineska vojska danas ravnopravan protivnik Sjedinjenim Američkim Državama i da bi svaki budući sukob između dvije sile bio mnogo teži od trenutnih operacija protiv Irana.

General-potpukovnik Stiven Sklenka, zamjenik komandanta za instalacije i logistiku u Američkom marinskom korpusu, rekao je tokom vojne izložbe u Vašingtonu da Kina više nije samo „otprilike ravnopravan“ protivnik, već pravi rival Sjedinjenim Američkim Državama u gotovo svakom segmentu globalnog uticaja.

„Ne postoji veća prijetnja od Narodne Republike Kine. Ne slušajte gluposti da su otprilike jednaki. Jednaki su zato što nas sustižu u skoro svakom aspektu nacionalne moći“, rekao je Sklenka.

Mogući sukob sa Kinom bi bio daleko složeniji

Upozorio je da bi mogući sukob sa Kinom bio daleko složeniji i opasniji od trenutnih operacija protiv Irana. Iako je Iran mnogo slabija sila, pokazao je sposobnost da nanese ozbiljnu štetu američkim snagama i saveznicima, uključujući napade dronovima i balističkim raketama na baze širom Bliskog istoka.

„Tek nekoliko mjeseci smo u borbenim operacijama, a već imamo mrtvih i ranjenih. Iran je lansirao stotine dronova i raketa na naše baze i saveznike“, rekao je Sklenka, dodajući da se američke vojne baze više ne mogu posmatrati kao bezbjedna pozadina, već kao ključne borbene tačke.

Prema njegovim riječima, Kina ima znatno veće ekonomske, industrijske i vojne kapacitete od Irana. Posebno je naglasio brzi razvoj kineske vojne industrije, uključujući brodogradnju, proizvodnju oružja i razvoj naprednih tehnologija.

„U posljednjih 10 do 15 godina, industrijska baza Kine je nadmašila našu proizvodnju. Njihov kapacitet brodogradnje je navodno 230 puta veći od američkog“, istakao je on.

Brzo širenje kineskog nuklearnog arsenala

Takođe je upozorio na brzo širenje kineskog nuklearnog arsenala, modernizaciju podmornica i razvoj taktika ratovanja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji i rojevima dronova.

Govoreći o strategiji Pekinga, Sklenka je izjavio da kinesko rukovodstvo želi da preuzme globalno liderstvo i promijeni postojeći međunarodni poredak.

„Njihova namjera je jasna. Žele da zauzmu mjesto vodeće sile u svijetu i to ne žele da dijele ni sa kim“, rekao je on.

Posebno je upozorio na ranjivost američkih vojnih baza, naglašavajući da bi budući sukobi mogli početi nekonvencionalnim napadima.

„Prvi udar vjerovatno neće doći u obliku raketa ili bombardera. Mogao bi biti sajber napad na elektroenergetsku mrežu, kampanja dezinformacija ili napad dronom unutar same baze“, objasnio je.

On je naglasio da američka vojska mora hitno ojačati infrastrukturu, poboljšati odbranu od dronova i osigurati otpornost komunikacionih i energetskih sistema.

„Naše baze moraju postati borbene platforme. Nećemo se samo boriti sa njih, u mnogim slučajevima ćemo se boriti za njih“, zaključio je Sklenka, a prenosi Kliks.

Kina

Amerika

Rat Kina Amerika

Američka mornarica

Pročitajte više

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp odbacio prijedlog da nosi pancir nakon višestrukih pokušaja atentata

10 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Teheran poražen, želimo pobjedu ''većom razlikom''

9 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Nevjerovatne vijesti iz Kine: Otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja

2 d

0
Џанг Вејвеј, професор и један од водећих стручњака у обласни међународних односа одржао је предавање на Факултету политичких наука у Бањалуци.

Banja Luka

Ugledni kineski profesor u Banjaluci: Evropa je prošlost, SAD je sadašnjost, a Kina budućnost

2 d

0

Više iz rubrike

Снажан земљотрес погодио Тајван

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

3 h

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Svijet

Super El Ninjo prijeti Evropi, ovi dijelovi najviše na udaru

3 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico: Kritikuju me zbog Putina, a onda se interesuju šta je rekao

4 h

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Mađar nominovao zeta za ministra pravosuđa

5 h

0

  • Najnovije

18

36

Prvomajski šok: D‌jeca pronašla ranac u prirodi, roditelji odmah zvali policiju!

18

25

Ubijena novinarka u Sarajevu: Bivši suprug oteo njihovo petogodišnje dijete

18

20

Zašto se za Praznik rada jede grah?

18

04

Vlada Srpske spremna da obezbijedi sve potrebne garancije i uslove za liječenje generala Mladića

18

01

Prve fotografije s mjesta zločina: Ovd‌je je muškarac ubio ženu, pa pobjegao s lica mjesta

